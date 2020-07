Ils annulent un concert d’Omar Montes après avoir refusé de mettre le masque

L’ancien concurrent et chanteur de télé-réalité Omar Montes allait être le principal protagoniste du Festival de Marenostrum qui devait avoir lieu le 12 juillet dans la ville de Fuengirola. L’artiste, responsable de plusieurs tubes musicaux du genre reggaeton en Espagne, devait être le protagoniste d’un concert qui enfin, l’organisation a décidé d’annuler unilatéralement, après avoir considéré que l’attitude de Montes et de son équipe était « incivique », par rapport à la crise des coronavirus qui sévit encore dans tout le pays. Par conséquent, il a été décidé de se passer de sa présence dans l’acte musical organisé.

Omar Montes

Le problème est venu de la remise d’un don de l’artiste à la banque alimentaire, qui s’est produite la veille du concert. L’organisation a demandé à Montes et à son équipe de porter le masque de protection lors de cet événement caritatif., chose que l’artiste a choisi de ne pas faire, à la surprise générale. Cela a contourné les mesures de sécurité imposées par le gouvernement et ne voulait pas utiliser cet équipement de protection individuelle, ce qui a conduit l’organisation à annuler sa présence au concert qui devait démarrer quelques heures plus tard, comme expliqué dans un communiqué rendu public.

L’organisation de l’événement considère qu’avec ce type de questions « vous ne pouvez pas être tiède … ni tolérant », car il considère qu ‘ »il s’agit d’attitudes qui nuisent à tout le monde ». Par conséquent, il a été décidé d’annuler sa présence dans l’acte musical dans lequel il allait jouer, afin de préserver la santé de tous les participants à l’événement, et un retour « complet et automatique » de tous les billets comparés sera effectué. « La musique continuera à jouer tout au long de l’été et le fera toujours avec les meilleures garanties sanitaires », est détaillée dans la déclaration, indiquant clairement qu’à tout moment la santé sera prioritaire sur l’attitude des artistes, des musiciens ou même des assistants qui pourraient ignorer les mesures sanitaires.

Réponse écrasante de Montes

L’artiste a souhaité répondre sur son profil Instagram officiel. « Il a été annulé car ils n’ont pas vendu assez de billets »Il a commencé par le dire, accusant l’organisation « d’être non représentable » et d’être responsable de cette faible vente de billets. « Vous n’avez pas fait de promotion, vous n’avez pas bien fait les choses », a ajouté. En outre, il a expliqué que certains membres de ses équipes avaient été informés de l’annulation alléguant que « nous étions ivres », ce qu’il a catégoriquement nié. En brefa, une version très différente de la version officielle Avec lequel Montes a voulu nier catégoriquement avoir tenté de sauter les mesures sanitaires imposées.