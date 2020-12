Il y avait beaucoup d’Airbnbs disponibles – jusqu’à ce que leurs hôtes voient que j’étais noir

Je voulais juste réserver un Airbnb. Est-ce que cela pourrait être difficile? Une série de refus en attente dans ma boîte de réception a été ma réponse. «Helen n’est pas en mesure d’héberger votre séjour», lit-on en premier. C’était surprenant. La propriété a été répertoriée comme étant disponible. Toutes les annonces Airbnb dans mes résultats de recherche l’étaient. Un appartement de deux chambres «ÉNORME, de luxe» à Dulwich. Demi-maisons semi-terrasse à Forest Hill. A-une chambre à Peckham. Tous disponibles, jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas. Il y avait la femme dont «l’appartement tentaculaire et branché, à une minute de la gare» était répertorié comme étant gratuit pour tout le mois. Mais quand j’ai soumis une demande de réservation de place, elle a envoyé un rejet de déchiqueteuse: «Désolé mais je ne connais pas les dates auxquelles je voyagerai ce mois-là. J’espère que vous trouverez quelque part! La gaieté de «l’espoir!» et le courant sous-jacent de quelque chose de décidément beaucoup moins joyeux, m’a semblé prophétique, ce qui était bien sûr. Ma photo était polie et agréable: moi souriante en rayures Comme des Garçons, naturellement éclairée par le soleil, ma peau sans ambiguïté noire. Mon nom, un pays africain. Extra noir. En savoir plus Les gadgets du Mois de l’histoire des Noirs sont terminés pour 2020, alors voici ce que les entreprises peuvent faire pour lutter contre le racisme Réserver alors que les Noirs Je cherchais à réserver fin septembre, saison touristique à peine élevée. L’occasion était l’arrivée prochaine de mes parents pour rendre visite à leur deuxième petit-fils qui allait bientôt naître. Leur voyage durerait plusieurs semaines. Il me semblait donc plus judicieux de louer un appartement local chez moi, j’avais entendu dire que la réservation alors que Black pouvait s’avérer délicate. Un ami proche de Detroit m’a un jour demandé d’écrire un témoignage pour son compte Airbnb car il avait du mal à trouver un logement pendant ses prochaines vacances à Madrid. «Pourriez-vous être sûr de signer le témoignage avec le titre de votre travail?» mon ami m’a demandé. «Cela aura l’air plus impressionnant.» Ce souvenir frais dans mon esprit, j’ai envoyé un message au dernier de mes refus: «Je suis désolé d’apprendre que l’endroit est maintenant indisponible. Si les circonstances changent, faites-le moi savoir. » J’ai signé la note avec mon nom et mon titre de poste. Quelques minutes plus tard, j’ai reçu une réponse: « Donnez-moi 24 heures pour essayer de faire en sorte que cela fonctionne. » Et juste comme ça, le «travail» prévu pour la maison n’était plus un problème. Je ne pouvais que supposer que mon alliance avec un magazine puissant avait apaisé toutes les réserves du propriétaire au départ concernant l’acceptation de ma réservation – et que quelles que soient ces préoccupations d’origine, elles étaient liées à mon apparence. Plus précisément, mon teint (parce que quoi d’autre pourrait-il être?). En savoir plus Floella Benjamin dit qu’on lui a dit «tais-toi ou tu ne travailleras plus jamais» après avoir défié le racisme Racisme quotidien Je n’ai pas donné suite à la réservation par principe. Mais l’indignation est restée. J’ai l’habitude de voir le sectarisme en ligne. Habituellement, il se présente sous la forme de commentaires incendiaires sur les réseaux sociaux attachés à des photos de profil ambiguës. Mais avec Airbnb, les auteurs sont visibles, souriants avec de jolies maisons. Des maisons dans lesquelles ils attendent pour accueillir de parfaits inconnus – tant que ces étrangers ne sont pas noirs. Tant que ces étrangers ne sont pas moi. Les rejets d’Airbnb ont également renforcé la réalité selon laquelle le racisme est partout autour de nous. Parce que si tel est le cas en ligne, il doit aussi en être ainsi dans la vraie vie. Les déviations polies ne viennent pas seulement de nulle part, elles viennent de la jolie maison de cinq chambres en bas de la rue, ou des charmantes personnes en apparence à qui vous saluez sur le chemin du retour. Des gens avec des frontières clairement tracées qui relèvent de la race. Pas tout le monde. Mais assez. Racisme sur Airbnb Quelques mois auparavant, Airbnb était sous le feu des critiques lorsqu’un hôte a expulsé cinq hommes noirs de sa maison à New York. Une vidéo qui a voyagé rapidement peu de temps après avoir été filmée et mise en ligne montre la femme, «Kate», demandant à ses invités indésirables: «Quel singe va rester sur le canapé?» L’un des invités, Kenneth Simpson, a déclaré que cela piquait particulièrement parce que Kate était asiatique, une ethnie également sujette à être rejetée par Airbnb. Lorsqu’un juriste nommé Dyne Suh a tenté de louer une cabine californienne via le site Web, un hôte l’a annulée plusieurs minutes plus tard. «Je ne vous le louerais pas si vous étiez la dernière personne sur terre», a-t-elle écrit avant d’ajouter: «Un mot dit tout. Asiatique. » Lorsqu’un réseau d’information a ensuite interviewé Suh à propos de l’incident, elle était en larmes: «Ça pique qu’après avoir vécu aux États-Unis pendant plus de vingt-trois ans, c’est ce qui se passe. Peu importe si je respecte la loi… peu importe à quel point je traite les autres, peu importe. Faites comme chez vous – mais pas chez nous.Ses mots parlaient de l’Amérique, mais les camouflages ici au Royaume-Uni semblaient familiers, même s’ils étaient plus subtils. Airbnb a créé l’illusion de la liberté et de la démocratie, même si l’inégalité se frayait un chemin à travers l’architecture de l’information. Faites comme chez vous – mais pas chez nous. Nous sommes réservés. Nous ne pouvons pas héberger votre séjour. Ceci est sûrement une parabole de notre temps.Il s’agit d’un extrait édité de Girl: Essays on Black Womanhood de Kenya Hunt est maintenant disponible (HQ, 16,99 £)