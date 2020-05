Il y a un podcast officiel de Roger Ebert – / Film

Roger Deakins, le directeur de la photographie derrière Barton Fink, Il n’y a pas de pays pour les vieillards, L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Blade Runner 2049, 1917, et bien plus encore, a désormais son propre podcast. Co-hébergé avec sa femme et collaboratrice James Deakins, le podcast – intitulé Team Deakins – présente le directeur de la photographie parlant des astuces du métier, y compris l’éclairage, la localisation, etc. Considérez-le comme une école de cinéma pour vos oreilles.

Il y a une poignée de cinéastes qui ont atteint un certain statut de rock star, et Roger Deakins en fait définitivement partie. Ses crédits remontent aux années 1970, et son imagerie est constamment distinguée pour son apparence frappante et unique en son genre. Et maintenant, il a son propre podcast. La Team Deakins existe depuis fin avril, mais elle vient à peine d’être portée à notre attention (merci à Collider).

Dans le premier épisode, Deakins et son épouse / collaboratrice James Deakins discutent de la façon dont ils se sont lancés dans le cinéma. À partir de là, les épisodes portent sur le travail avec des collaborateurs, «les tenants et les aboutissants du repérage de lieux», le voyage du film au numérique, la différence entre les images fixes et animées (Deakins dit qu’il pense qu’il n’est pas le meilleur à prendre des photos fixes, croient ou non), et plus encore. Les auditeurs peuvent envoyer des questions par courrier électronique à l’équipe Deakins pour en discuter.

James Deakins a publié la déclaration suivante à Collider:

«Nous faisons notre site Web (rogerdeakins.com) depuis des années maintenant et nous aimons entrer en contact avec des gens qui commencent et partager notre expérience avec eux. Au fil des ans, nous avons fait de nombreuses questions-réponses et, par la suite, répondu à des questions individuelles et réalisé que nous répondions souvent aux mêmes questions. L’idée d’un podcast m’est venue à la fin de l’année dernière et Roger a pensé que ce serait quelque chose d’intéressant. Je n’ai pas vraiment eu la chance de commencer à avancer jusqu’en janvier, puis le temps de mise en place du refuge m’a enlevé toutes les excuses que j’aurais pu utiliser pour le repousser! Cela a signifié une énorme quantité d’apprentissage pour moi depuis que je connais les visuels, mais le son était un nouveau domaine pour moi. Une fois que nous avons commencé à faire les épisodes, cela a juste augmenté. Nous avons tellement d’idées d’épisodes maintenant et nous sommes rejoints par des gens dans différents domaines de l’artisanat. Nous revenons continuellement à la nature collaborative du cinéma et cela nous donne envie de nous plonger dans tous les domaines de la réalisation d’un film. Nous avons également découvert qu’avoir un jeune directeur de la photographie, Matt Wyman, se joignait à nous pour cela, ce qui a vraiment ajouté au podcast et à sa pertinence. »

Vous pouvez trouver le podcast Team Deakins ici. Consultez également cette vidéo qui approfondit le style de Deakins.

