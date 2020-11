Il y a un an, certains fans de Leeds s’inquiétaient d’une situation qui n’a toujours pas été résolue – .

Alex Dodd – CameraSport / CameraSport via Getty Images

Il y a un an, les fans de Leeds United étaient de plus en plus préoccupés par la situation de blessure d’Adam Forshaw, car l’absence continue du milieu de terrain de l’équipe restait inexpliquée.

L’ancien homme de Middlesbrough a été victime d’une blessure à la hanche présumée contre Charlton en octobre dernier et, en novembre, les fans se demandaient ce qui n’allait pas avec lui.

Les fans craignaient que son problème ne le retienne plus longtemps que prévu, tandis qu’un supporter a plaisanté en disant qu’il raterait toute campagne potentielle de séries éliminatoires, bien que ce soit un commentaire très ironique.

Malheureusement, ces blagues sont rapidement devenues une triste réalité.

Forshaw n’a toujours pas joué une minute de football depuis sa chute contre Charlton l’année dernière, il n’a pas été vu dans les U23 ni dans l’équipe senior, et bien qu’il ait été opéré en février, huit mois plus tard, il ne regarde toujours pas de plus près. remise en forme complète.

Cela soulève la question, que diable se passe-t-il avec Forshaw? Sa blessure n’était pas censée être aussi grave, c’est pourquoi les fans se demandaient où il se trouvait après un mois, mais nous voici plus d’un an plus tard, et il est toujours introuvable.

C’est un mystère complet et absolu, le diagnostic officiel de Forshaw n’a jamais été divulgué, et bien que les blessures à la hanche puissent être une vraie douleur, pour un joueur d’être exclu pendant plus d’un an avec un problème de hanche est presque inconnu.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir de la sympathie envers Forshaw, et nous ne pouvons pas imaginer ce qu’il a ressenti pendant cette période, mais le fait que nous n’ayons pas eu de réponses sur ce qui ne va pas chez lui est un peu inquiétant.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il sera bientôt de nouveau en forme et que cette situation sera enfin résolue plus d’un an après que les fans de Leeds se sont inquiétés à ce sujet.

