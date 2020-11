Il y a maintenant six clubs avec des salaires en retard

De plus en plus de clubs italiens de première division prennent du retard dans le paiement des salaires des joueurs en raison de problèmes financiers. Il y a maintenant six clubs de Serie A qui n’ont versé aucun salaire à leurs professionnels depuis août, a rapporté Gazzetta dello Sport.

Outre les clubs Inter Milan et SSC Napoli, dont les arriérés de paiement étaient déjà connus, le FC Gênes, la Sampdoria Gênes, la Lazio Rome et le Benevento Calcio sont également concernés.

Les clubs ont jusqu’à mardi prochain pour payer leurs salaires, sinon ils encourent des amendes de la part de l’association de football. Les clubs souffrent de problèmes de liquidité en raison d’un manque de revenus provenant de la vente de billets et des accords de parrainage.

Inter, propriété de la société chinoise Suning, a convenu avec les professionnels que les salaires de juillet et août ne seront versés qu’en février prochain. Selon le quotidien La Repubblica, le club a clôturé l’exercice 2019/20 avec une perte de 100 millions d’euros.

« Les salaires dévorent 60% des ventes. Cela pourrait conduire de nombreux clubs à la faillite », a déclaré le directeur général de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta. Il faut maintenant prendre des mesures pour contrer cela. Plus récemment, le patron de l’association Gabriele Gravina avait mis en garde contre l’effondrement financier de plusieurs clubs si le gouvernement ne soutenait pas les clubs.