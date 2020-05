Il y a deux ans, Sony a fait équipe avec Spidey! – Africadaidly

Alors que les rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Sam Raimi prévoit de rassembler les trois plus récents Spidey’s en direct – Tobey Maguire de ses trois films, Andrew Garfield de « Amazing Spider-Man » et sa suite, et actuellement Spidey, Tom Holland – pour son « Doctor Strange in the Multitude of Madness » à venir (parce qu’il se déroule dans le multivers, vous voyez, il y a des opportunités de rencontrer des versions des différents personnages de différentes dimensions). Jusqu’à ce que Raimi lui-même confirme que c’est le plan, faites-le comme une rumeur probable. Quoi qu’il en soit, « Doctor Strange 2 » est entre de bonnes mains et devrait être à suivre pour venir en 2022.

Il semble que l’idée de faire équipe avec tous les gars de Spider pour un film ait été repoussée par d’autres au cours des années également – avec le producteur de « Spider-Man: Into the Spider-Verse » Phil Lord révélant qu’ils avaient initialement prévu d’avoir Maguire, Garfield et Les versions de Holland apparaissent dans le blockbuster animé 2018.

« Nous avons présenté aux cuivres Sony un tag ambitieux impliquant Spider-Ham, Tobey, Andrew et Tom », Lord tweeté lors d’une récente montre virtuelle du film. «Ils ont estimé que c’était« trop tôt »».

Si ces mots veulent dire quelque chose, nous pourrions voir les héros à poitrine rouge originaux faire équipe dans le prochain film Spidey – ou, si ce n’est pas le cas auparavant, dans le film « Doctor Strange » susmentionné. Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que nous revoyions Maguire et Garfield en rouge au cours des deux prochaines années.