Il semble que Samsung travaille sur un nouveau tracker Galaxy Fit

Un nouveau portable Samsung est apparu sur FCC.

Le numéro de modèle de l’appareil suggère qu’il pourrait s’agir d’un Galaxy Fit et d’un successeur.

Le portable est livré avec une batterie 154mAh et une charge de broche pogo.

Samsung pourrait travailler sur une nouvelle version de la bande intelligente Galaxy Fit. Nous avons repéré une liste FCC d’un appareil portable Samsung portant le numéro de modèle SM-R220 et d’après ce que nous avons lu dans les documents de test, il semble s’agir d’un tracker de fitness Samsung bon marché.

Samsung a lancé le Galaxy Fit et Galaxy Fit et l’année dernière avec le numéro de modèle SM-R375, qui est similaire au numéro de modèle de ce nouvel appareil. La liste FCC montre également un diagramme d’étiquette du portable Samsung sans nom et il a la même forme ovale allongée que les précédents modèles Galaxy Fit.

Les documents de test montrent que le portable a une batterie de 154 mAh. En comparaison, le Galaxy Fit et le Galaxy Fit et comportaient des batteries 120mAh et 70mAh, respectivement.

Le nouveau portable semble également utiliser un chargeur de broches pogo comme le Galaxy Fit e, indiquant qu’il s’agit d’un modèle moins cher. En revanche, le Galaxy Fit comportait une charge NFC.

L’appareil est répertorié avec le support Bluetooth Low Energy, qui est un standard commun que la plupart des groupes de fitness utilisent de nos jours.

C’est tout ce que nous savons de ce mystérieux nouveau portable Samsung. Malheureusement, il n’y a pas d’images de produit dans les documents FCC pour montrer à quoi il ressemble, mais vous pouvez vous attendre à un design similaire au Galaxy Fit e.

Les trackers Galaxy Fit de Samsung sont destinés à ceux qui préfèrent ne pas acheter une montre intelligente chère. L’année dernière, ils ont été lancés aux côtés de la Galaxy Watch Active, alors Samsung envisage peut-être d’en révéler de nouveaux aux côtés de la prochaine Galaxy Watch 3. Cependant, ce ne sont que des spéculations de notre part et nous n’avons entendu parler de nouveaux groupes de fitness dans aucun des fuites récentes liées à Samsung.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en saurons plus sur ce portable Samsung.