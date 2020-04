Il s’avère que les blessures graves de MJF étaient juste une vignette

Nous avons obtenu le paiement de la blessure de MJF plus tôt que prévu. Sur AEW Dynamite hier soir, MJF a révélé que la « blessure grave » dont il souffrait était une vignette. MJF a obtenu la vignette en jouant dans la foule lors des premiers épisodes d’AEW Dynamite enregistrés sans public.

BREAKING NEWS: MJF Injury Update@the_mjf nous fait le point sur l’état actuel de sa « blessure grave »#AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/6FMpd5LMEX – Toutes les luttes d’élite (@AEWrestling) 23 avril 2020

Les premiers fans de la MJF ont inquiété la semaine dernière, en publiant sur Twitter: « J’aimerais pouvoir mettre mon corps plus en danger pour vous les gars. Je tiens vraiment à ce que vous vous divertissiez pendant votre heure de besoin. Malheureusement, quelque chose de terrible m’est arrivé , et la situation s’est progressivement aggravée. Je ne peux pas commenter le problème en ce moment. » Il a poursuivi en disant: « Mon problème a empiré, il semble que je pourrais avoir besoin d’une intervention chirurgicale. J’essaie vraiment de mon mieux de revenir pour vous les gars. »

Prétendre essayer de plaire à ses fans aurait dû être un indice très flagrant que quelque chose de louche se passait. Effectivement, MJF a tout révélé sur Dynamite la nuit dernière, en disant: « Bonjour. Nous sommes actuellement confrontés à une épidémie à l’échelle nationale. Notre monde tel que nous le connaissons a été secoué en profondeur. Nous, et quand je dis nous, je veux dire l’humanité, historiquement n’ont peut-être jamais traversé des périodes aussi déprimantes et débilitantes. Le fait que MJF n’ait pas lutté sur AEW Dynamite, c’est-à-dire absolument fou et je comprends que mes M-Jeff – c’est les fans de Maxwell Jacob Friedman pour faire court, je veux dire, allez les gars, utilisez votre caboche. «

« Vous avez eu très envie de me voir sur vos téléviseurs, dans votre vie, en direct et en personne, et je suis ici pour expliquer pourquoi je n’ai pas été là pour vous », a déclaré Friedman, au bord des années. « Je me suis promis de ne pas pleurer. Lors de ma dernière apparition dans AEW Dynamite, alors que je jouais tôt dans la soirée, j’ai subi une blessure très grave. En jetant mon argent, j’ai eu une vignette. Mais comme un vaillant guerrier, j’ai a continué à jouer jusqu’à la fin du spectacle. Mais malheureusement, en raison de mon incapacité à arrêter, ma grave blessure est devenue mortelle. Mais je suis ici pour vous dire, mes fidèles M-Jeff, que je serai de retour. Et comme un Phoenix , Je vais renaître de mes cendres et je vais devenir votre champion du monde des poids lourds AEW, parce que je m’appelle Maxwell Jacob Friedman, et je suis meilleur que vous, et vous le savez. «

Nous espérons qu’il se remettra bientôt de sa vignette.

Le message Il s’avère que les blessures graves de MJF n’était qu’une hangar est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.