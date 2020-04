Il n’y a qu’un seul problème avec le nouveau nom de l’équipe de la balise The Revival & # 039;

L’ancienne équipe de tag WWE anciennement connue sous le nom de The Revival a publié un vidéo teaser tout en confirmant que leur nouvelle équipe sera appelée The Revolt. Les anciens Dash Wilder et Scott Dawson portent maintenant les noms Cash Wheeler et Dax Hartwood, et ils ont taquiné une résurgence de carrière maintenant qu’ils ont échappé au contrôle de leurs anciens employeurs.

Mais il n’y a qu’un seul problème. En fait, il y a déjà une équipe de tag établie sur la scène de lutte indépendante appelée The Revolt. Caleb Konley et Zane Riley sont de la même région que The Revival, pensait qu’il n’était pas clair si les anciennes stars de la WWE les connaissaient. Et il semble que The Revival vient de prendre son nom, avec une marque déposée pour Fear the Revolt par la paire déposée.

Vous et moi savons tous les deux que la révolte est déjà une chose, faisons mieux. Https: //t.co/TjmRiksS9N – PW_Fandom (@PW_Fandom) 21 avril 2020

L’équipe d’origine, comme vous pouvez probablement l’imaginer, n’est pas trop ravie.

L’imitation n’est vraiment pas la meilleure forme de flatterie #révolte #ftr https://t.co/zNgrL29Wm4 – Caleb Konley FA (@calebkonley) 21 avril 2020

Ironiquement, The Revival a été un symbole de l’oppression des entreprises, quelque chose qu’ils cherchent clairement à capitaliser avec le nom de The Revolt. Le Revival essayait d’obtenir une version de la WWE depuis des années depuis qu’il avait quitté NXT pour la liste principale en raison de ne pas avoir l’impression d’être utilisé efficacement, obtenant finalement ce mois-ci avant les licenciements pour coronavirus. Les deux préfèrent pratiquer leur métier en dehors de la WWE avec une liberté de création plutôt que de percevoir un salaire régulier tout en étant retenu, ce qui est une qualité admirable. Mais maintenant, The Revival se retrouve potentiellement de l’autre côté, les grands lutteurs d’entreprise tirant leur nom d’une équipe indépendante. Comment vont-ils réagir? Peut-être qu’ils peuvent s’en tenir aux initiales FTR et prétendre que cela ne s’est jamais produit. Nous devrons attendre et voir… probablement jusqu’à ce que l’équipe se présente à AEW. Écoutes-tu, Tony Khan?

