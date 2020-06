Il n’y a pas de remède pour la solitude de Covid-19, mais les robots peuvent aider

Pendant la crise de Covid-19, Shibata a correspondu avec des gens du monde entier qui se sont récemment tournés vers les robots Paro comme outil thérapeutique. En plus de leur importance accrue dans les soins aux personnes âgées et à la mémoire, Shibata dit que la pandémie a créé de nouveaux cas d’utilisation. Les travailleurs d’un centre d’appels à volume élevé à Tokyo qui traitaient des appels concernant les tests de coronavirus ont reçu un Paro comme outil de soulagement du stress en mai. Et Shibata a envoyé un courriel à une infirmière de 34 ans dans une unité de soins intensifs d’Atlanta qui a commencé à utiliser un Paro en avril pour faire face à l’isolement de ses proches et de son animal de compagnie. « Il vivait avec sa famille et un chien à la maison, mais afin d’éviter tout risque d’infection de sa part pour eux, ils ont déménagé dans une autre maison », explique Shibata. Jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui, le Paro offre un semblant de compagnie.

Ce sentiment de camaraderie n’est pas bon marché, cependant. Le paro est principalement utilisé par les institutions, car son prix – environ 6 000 $ aux États-Unis – le rend prohibitif pour de nombreuses personnes. «C’est un problème d’accès très réel», explique Carpenter.

Paro, cependant, n’est pas le seul robot compagnon conçu pour atténuer la solitude. L’Aibo de Sony, un chien joyeux équipé d’une caméra spécialement conçue pour surveiller les enfants et les personnes âgées, est moins cher que Paro, mais coûte toujours environ 2 800 $. Il existe des modèles plus abordables, comme les robots en peluche d’animaux en peluche de Joy for All, qui sont disponibles dans des endroits comme Best Buy pour environ 130 $, bien que ces offres soient plus simples que de qualité médicale. Jibo, un robot social à 900 $, a gagné des fans dévoués après son introduction en 2014 et semblait pouvoir devenir un robot compagnon traditionnel. Mais Jibo a supprimé son robot social en 2019, laissant les utilisateurs fidèles tristes que leur petit ami en plastique ne fonctionne plus – et mettant en évidence les dangers de la liaison avec une IA.

Pendant ce temps, l’ElliQ, un «compagnon numérique» de la startup israélienne Intuition Robotics conçu pour aider les personnes âgées, n’est pas encore disponible dans le commerce, mais Intuition propose un programme bêta gratuit pendant Covid-19. ElliQ n’a pas le même attrait tactile qu’un sceau moelleux, mais ses utilisateurs sont toujours investis dans le bien-être de la machine pendant la pandémie. Dans le cadre du programme, plusieurs utilisateurs ont accepté d’être interviewés et surveillés par l’équipe de recherche de l’entreprise, un projet qui a donné à l’entreprise des informations intimes sur la façon dont les gens interagissent réellement avec sa création, y compris ce qu’ils disent à leurs appareils. Les conversations montrent clairement que les gens utilisent ce type de robot comme caisse de résonance, lui posant le genre de questions qu’ils poseraient à n’importe quel ami. « Une partie de ce que vous attendez, comme » Quels sont les symptômes de Covid? » Combien de personnes sont malades dans ma région? »Des choses de cette nature», explique Dor Skuler, cofondatrice d’Intuition Robotics. « Une partie de cela est vraiment intéressante – ils demandent comment elle va. Nous le voyons souvent, comme «Comment vous sentez-vous, ElliQ? ElliQ, pouvez-vous attraper le virus? ElliQ, as-tu peur? « »

Bien que l’accord entre les bêta-testeurs d’ElliQ et la société soit volontaire, il souligne comment ce type de robot compagnon doit être examiné de près pour savoir dans quelle mesure il protège les informations de ses utilisateurs. Étant donné que de nombreux robots compagnons sophistiqués collectent des données afin de personnaliser leurs réponses aux utilisateurs, ils sont essentiellement des appareils de surveillance conviviaux. «Il y a des problèmes de confidentialité et potentiellement éthiques», explique Carpenter à propos des robots compagnons. «Surtout si un patient n’est pas conscient des risques parce qu’il souffre de démence. À l’heure actuelle, bon nombre de ces robots sont conçus pour que, par exemple, les données ne soient pas transférées vers le cloud et vivent dans le robot, ce qui est utile en termes de sécurité. Mais les gens doivent encore poser ces questions. » Beaucoup de ces entreprises, y compris les fabricants de Paro et ElliQ, affirment avoir pris ces questions au sérieux et mis en place des protocoles pour protéger la vie privée. Paro stocke les données localement et n’est pas connecté à Internet. ElliQ stocke parfois des données dans un cloud, mais Skuler dit que Intuition a fait de grands efforts pour sécuriser ces informations.

Pour toute l’assistance et la compagnie que des robots comme Paro et ElliQ offrent, cependant, ils soulèvent une question beaucoup plus vaste: est-il possible de rendre les robots comme ceux-ci moins nécessaires dans un monde post-pandémique? « J’espère vraiment que s’il y a une doublure argentée avec Covid, c’est que les gens verront à quel point les personnes âgées sont isolées dans la société », a déclaré Skuler. « Ne les oublions pas lorsque nous reprendrons le travail. »

