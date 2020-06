« Il m’a dit qu’il finirait probablement en Amérique »

L’ancien international portugais Nani a révélé que Cristiano Ronaldo peut évidemment imaginer jouer aux États-Unis au cours de sa carrière.

« Il m’a dit il y a quelques années qu’il finirait probablement en Amérique », a expliqué le joueur de 33 ans. ESPN: « Ce n’est pas sûr à 100%, mais probablement. Il y a une chance. »

Ronaldo est sous contrat avec le champion du record italien Juventus Turin jusqu’en 2022 et le club ne le laissera probablement pas partir plus tôt. Après la saison 2021/22, le joueur de 35 ans pourrait envisager un nouveau défi, plus récemment le club américain Inter Miami avait été associé à lui.

Cependant, en 2015, Ronaldo avait exclu un transfert à la MLS: « Je veux terminer ma carrière au plus haut niveau, je veux terminer dignement dans un bon club », a déclaré l’international portugais, qui a souligné: « Cela ne veut pas dire que cela ne signifie pas c’est bien d’aller aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï, mais je ne me vois pas là-bas. «

Selon son ancien coéquipier Nani, Ronaldo semble avoir changé d’avis entre-temps.

L’attaquant d’Orlando City avait joué aux côtés de Ronaldo dans l’équipe nationale portugaise et à Manchester United entre 2007 et 2009. Ensemble, les deux joueurs sont devenus champions d’Europe en 2016.