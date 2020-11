« Il fonctionne comme un rêve sur la PS5 » – Praey For The Gods Les développeurs sont amoureux de la PS5

L’équipe de développement de No Matter Studios est enfin prête à lancer Praey For the Gods sur PS4 et PS5. Le jeu est en développement depuis 2016, et il arrivera enfin dans les magasins au premier trimestre 2021. Brian Parnell, l’un des développeurs, a récemment parlé de l’avenir du jeu et de sa version PS5 dans un article du blog PlayStation.

« Il a fière allure sur PS4 et fonctionne bien, mais sur PS5, le jeu est vraiment incroyable. »

Praey For the Gods fonctionne déjà sans problème sur PS4. Le jeu peut cadencer un solide 30FPS sur la console de génération actuelle. Cependant, avec la PS5, les performances du jeu s’améliorent considérablement. Même avec des graphismes maximaux, des ombres complètes et des textures élevées, la PlayStation de nouvelle génération garantit 60 images par seconde. De plus, les temps de chargement du jeu sont considérablement réduits.

La puissance de la PS5 a impressionné les développeurs, «Il a fière allure sur PS4 et fonctionne bien, mais sur PS5, le jeu est vraiment incroyable. Cela fonctionne comme un rêve sur PS5. »

Le contrôleur PS5 DualSense a époustouflé les développeurs

Les accessoires PS5 améliorent également l’expérience de jeu, et les développeurs de Praey For the Gods le reconnaissent. Ils ont joué quelques démos pour tester l’expérience immersive, et les résultats ont été stupéfiants. Chaque mouvement des personnages étend son impact au contrôleur et les joueurs peuvent ressentir les mouvements dans leurs mains. Le contrôleur DualSense est capable de faire beaucoup plus que de simples vibrations, et les développeurs sont toujours en train de creuser dedans.

«C’est tellement satisfaisant et incroyablement immersif. Pour un jeu comme le nôtre, cela donne vie à tant de détails de notre monde et rend les interactions encore plus convaincantes. Nous sommes toujours en train de creuser dans le contrôleur DualSense et continuerons de le régler pendant que nous peaufinons le jeu pour notre lancement. »

Enfin, il y a de bonnes nouvelles pour tous les fans. Le jeu bénéficiera d’une mise à niveau gratuite de la PS4 vers la PS5 car les développeurs veulent que tout le monde joue à la version PS5 quand il le peut. Praey For the Gods est un jeu à financement participatif, et les développeurs comprennent certainement l’importance d’une expérience de jeu de qualité.

Le jeu est dans les derniers stades de développement et les fans ont hâte d’y jouer dès sa sortie.

