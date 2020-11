« Il fallait clarifier la situation avec Klopp »

Robert Lewandowski a remporté l’édition de cette année du Goal 50. Dans une interview exclusive avec SPOX et Goal, la machine à buts du FC Bayern Munich parle de sa fabuleuse saison, de son enfance en Pologne et de ses revers personnels à l’adolescence.

Lewandowski révèle également pourquoi il a connu des difficultés lors de ses débuts en Allemagne – et comment tout s’est amélioré après une conversation de clarification avec Jürgen Klopp.

Robert, félicitations pour remporter le Goal 50. Comment vous sentez-vous après avoir remporté le prochain titre individuel?

Robert Lewandowski: Merci beaucoup! Je me sens très bien, de telles récompenses signifient beaucoup pour moi. Bien sûr, le football est un sport d’équipe, mais les titres individuels montrent que le travail que vous faites personnellement chaque jour est payant.

Vous avez dédié vos deux buts à Salzbourg à Gerd Müller. Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire?

Lewandowski: Gerd Müller est une légende. La veille de son anniversaire, j’ai lu un triste article dans lequel sa femme disait qu’il n’allait pas bien. J’étais vraiment désolé pour ça. C’est pourquoi mes pensées l’accompagnaient. C’était important pour moi de lui dédier les deux buts et la victoire de l’équipe.

La saison dernière, vous étiez sur la bonne voie depuis longtemps pour battre son record de Bundesliga. Vous avez marqué 55 buts dans toutes les compétitions. Que signifient ces chiffres pour vous?

Lewandowski: Une équipe sans attaquant ne fonctionne pas vraiment, et en même temps l’attaquant profite toujours de l’équipe. C’est une sorte de dépendance mutuelle, tout doit fonctionner. Je suis content de mes records, bien sûr, mais au final, nous ne parlons que de chiffres qui ne sont pas vraiment décisifs.

Lewandowski: « Sans titre, tous ces buts ne valent pas grand-chose »

De quoi devriez-vous plutôt parler?

Lewandowski: Pour moi, le nombre de titres que nous gagnons est important. C’est ce que je recherche, car sans titre, tous ces objectifs ne valent pas grand-chose. Si mes objectifs nous aident à gagner des titres, alors l’idéal est arrivé. À cet égard, cependant, je dois également dire que non seulement les hits marqués jouent un rôle majeur, mais aussi les modèles. Cela favorise l’esprit d’équipe.

En parlant de modèles: Thomas Müller a récemment déclaré dans une interview de DAZN que vous pouvez désormais vous attendre non seulement à vos objectifs, mais aussi à vos aides. A-t-il raison à ce sujet?

Lewandowski: Je travaille toujours pour améliorer mon jeu. Mais j’ai également contribué à quelques modèles auparavant, seules les personnes n’étaient pas si intéressées par ces statistiques. Vous vous êtes toujours concentré sur les objectifs. Les actions qui mènent aux buts, y compris le jeu sans ballon, sont tout aussi importantes pour le succès de l’équipe. Cela me manque souvent aux yeux du public.

Robert Lewandowski: ses statistiques au Bayern et au BVB

Temps de jeu société Appels Déchiré modèles Références 2010 – 2014 Borussia Dortmund 187 103 42 1 depuis 2014 Bayern Munich 300 259 62 –

L’enfance de Lewandowski: « Le champ était noir, seule une petite pelouse poussait à certains endroits »

Vous avez parlé du passé récent, faisons un pas vers le début de votre carrière. Quels souvenirs gardez-vous de votre première formation chez Partyzant Leszno?

Lewandowski: Je me souviens très bien de cette époque. Le terrain d’entraînement n’avait que dans le sens le plus éloigné quelque chose à voir avec les terrains de football que nous connaissons aujourd’hui. Le champ était noir, il n’y avait que de l’herbe à certains endroits. C’était assez pour nous si nous avions une balle sur nos pieds. Quand il a plu, nous nous sommes vraiment amusés le plus. Nous nous moquions de ne pas avoir une pelouse parfaite et de devoir rentrer chez nous avec nos vêtements mouillés pendant deux heures. Après cela, je jouais généralement deux heures de plus dans le jardin par vent et par temps, alors qu’il faisait déjà nuit.

Qu’est-ce qui vous a poussé enfant?

Lewandowski: Je voulais juste être dehors et faire ce qui me satisfait. Cela venait juste du cœur. Le football a toujours été ma plus grande passion et cette passion m’a motivé.

Y avait-il un club dont vous rêviez enfant?

Lewandowski: Il n’y avait pas de club de rêve concret. Quand j’étais petit, j’ai regardé la finale de la Ligue des champions entre le Bayern et Manchester United (1999, 1: 2). Ce jeu me vient immédiatement à l’esprit. Je sais que ce match ne s’est pas très bien passé pour le Bayern. Mais les deux équipes étaient tout simplement géniales. Avoir des rêves comme un enfant est important. Mon rêve a toujours été de jouer avec la plus grande équipe dans les plus grands stades et de remporter des titres.

Vos parents étaient tous deux des athlètes professionnels, votre mère un joueur de volley-ball et votre père un judoka. Comment imaginer la vie dans la maison des sports de Lewandowski?

Lewandowski: Après leur carrière, mes parents ont travaillé comme professeurs d’éducation physique, ma mère travaille toujours dans une école. En raison du passé de mes parents, j’ai essayé beaucoup d’autres sports en plus du football, dans lequel j’étais aussi assez talentueux. Mais je n’ai jamais ressenti les sentiments que j’avais déjà développés pour le football à l’époque. Contrairement au football, j’étais parfois stressé et nerveux et il était clair pour moi que je n’atteindrais jamais le plus haut niveau. J’ai alors demandé à mon père pourquoi je ne pouvais pas simplement jouer au football.

Comment a-t-il réagi?

Lewandowski: Il m’a expliqué que je ne comprenais toujours pas pourquoi d’autres sports sont utiles. Il m’a dit: « Un jour tu comprendras que ce n’est que pour ton bien. » Il devrait avoir raison. J’avais l’habitude de faire beaucoup de gymnastique pour travailler ma flexibilité. Cela me profite de nos jours. C’est pourquoi je suis infiniment reconnaissant à mon père de m’avoir montré cette voie.

Beaucoup de vos jeunes entraîneurs ont dit que vous étiez très maigre. Comment décririez-vous vos exigences physiques?

Lewandowski: J’étais très petit et très mince. Jusqu’à mes 17 ou 18 ans, j’ai souvent entendu dire que j’étais trop maigre. Par exemple, l’entraîneur de l’équipe nationale U15 m’a dit: « Je suis désolé, mais vous êtes trop mince pour jouer en équipe nationale. »

Avant d’avoir 18 ans, tu étais trié dans ton club préféré, Legia Varsovie. À quel point la décision vous a-t-elle fait mal à l’époque?

Lewandowski: Cela faisait très mal. Je n’avais que 17 ans, peu de temps avant que j’avais perdu mon père. Je me souviens encore m’être blessé et avoir attendu une décision sur ce que je dois faire de moi la saison à venir. Du coup, une semaine ou deux avant l’expiration de mon contrat, j’ai reçu du secrétaire de Legia l’information que l’association ne voulait pas renouveler cet été.

Les adieux de Lewandowski à Legia Varsovie: « Quand quelqu’un dit quelque chose comme ça, ça fait mal »

Comment gérez-vous cela à l’adolescence?

Lewandowski: Certes, il n’y avait pas beaucoup de choses qui auraient pu me faire du bien à l’époque. Cela n’a pas été facile pour moi, surtout compte tenu de la mentalité. Quand quelqu’un dit quelque chose comme ça, ça fait mal, bien sûr, je ne voulais même pas l’entendre. Bien sûr, j’avais une opinion différente de celle des entraîneurs.

Comment les revers vous ont-ils poussés?

Lewandowski: Ce qui a été décisif pour moi, c’est ce que je ressentais personnellement dans mon cœur. Je voulais vraiment y arriver et montrer à tout le monde ce que je peux faire. Peu importe ce que les autres disent si vous avez une forte volonté. J’ai donc regardé devant moi et j’ai continué à travailler sur moi-même.

À quoi ressemblait ce travail?

Lewandowski: À 18 ans, j’ai commencé à travailler davantage dans la salle de musculation et à développer mes muscles. Cela a beaucoup aidé.

Après votre passage chez Legia, vous avez rejoint l’équipe de troisième division Znicz Pruszkow. Qu’est-ce qui a fait la différence?

Lewandowski: Tout d’abord, je dois dire que lorsque j’ai rejoint Legia, j’ai suivi les conseils des autres pour la première et la dernière fois de ma vie. Après cela, je voulais seulement prendre mes décisions moi-même et ne plus laisser l’extérieur m’influencer. J’ai eu la chance de Znicz Pruszkow quand j’étais à nouveau raisonnablement en forme, et j’ai décidé de saisir cette chance.

Un pas en arrière, qui, rétrospectivement, s’est avéré parfait. Ils sont allés à Lech Posen deux ans plus tard. Dans quelle mesure la transition a-t-elle été difficile pour vous?

Lewandowski: Lech a été ma première position en tant que professionnel. Pour la première fois, j’ai remarqué à quel point les processus sont à un niveau élevé. Dès le premier jour, je savais que j’avais tout fait correctement en déménageant à Poznan. Nous avions une très bonne équipe et en Coupe UEFA, nous avons passé la phase de groupes. Au niveau national, nous avons tout gagné depuis deux ans que je suis là-bas.