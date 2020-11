Il est temps pour Neymar et Mbappe d’intervenir pour le PSG blessé – Football

in

Kylian Mbappe et Neymar devront redécouvrir leur touche de but en Ligue des champions lorsqu’un Paris St Germain, blessé, affrontera le RB Leipzig dans le groupe H mardi.

Les deux attaquants viennent de reprendre le jeu après des licenciements pour blessure mais Neymar n’a pas marqué lors de ses cinq derniers matches de Ligue des champions alors que Mbappe n’a pas trouvé le fond des filets dans la compétition lors de ses sept dernières sorties.

«Nous sommes affectés si Kylian Mbappe et Neymar ne marquent pas. Ils ont un grand impact, ce sont des joueurs clés et j’espère qu’ils pourront marquer demain », a déclaré l’entraîneur Thomas Tuchel lors d’une conférence de presse lundi.

L’Allemand doit se contenter de l’absence des défenseurs Thilo Kehrer et Juan Bernat, des milieux de terrain Marco Verratti et Julian Draxler ainsi que de l’attaquant Mauro Icardi.

Presnel Kimpembe est suspendu, ce qui signifie que Marquinhos débutera en défense centrale.

Naturellement, le PSG devra s’appuyer sur son attaque contre l’équipe qu’il a éliminée en demi-finale la saison dernière.

«Notre volonté de marquer devra être plus forte que notre peur de gâcher à l’arrière», a déclaré Tuchel.

A mi-parcours, le PSG est troisième du groupe à trois points, trois derrière Leipzig et le leader Manchester United.

Neymar a joué une demi-heure lors d’une défaite 3-2 contre Monaco vendredi lors de son retour de blessure, tandis que Mbappe en a marqué deux à son retour après s’être blessé à la cuisse contre Nantes le 31 octobre.

Mbappe, dont le dernier but en Ligue des champions remonte à décembre dernier, a également joué avec la France lors de la fenêtre internationale.

«Nous avons besoin d’une grosse performance de Kylian. Il a tout fait pour être prêt pour ce match, en jouant vendredi et avec la France avant cela », a déclaré Tuchel.

« Neymar a la capacité et la confiance en soi pour marquer », a-t-il ajouté, interrogé sur le Brésilien, qui avait marqué pour la dernière fois en Ligue des champions en mars dernier.

«Est-il dans la meilleure forme possible? Non, mais il peut gérer un jeu comme celui-ci, et nous devons être là pour lui pour qu’il ne soit pas seul.