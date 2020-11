Il est temps de rencontrer le moustique anxieux – / Film

Cette année a été une poubelle absolue grâce à la pandémie de coronavirus, et même si COVID-19 ne vient pas à la quatrième saison de Grande bouche, les nouveaux épisodes apporteront toujours une merde d’anxiété chez les adolescentes pour Nick (Nick Kroll), Andrew (John Mulaney), Jessi (Jessi Klein), Jay (Jason Mantzoukas) et Missy (Jenny Slate). Cela signifie que nous obtenons un nouveau monstre appelé à juste titre Tito the Anxiety Mosquto, exprimé par le comédien Maria Bamford. Rencontrez le nouveau monstre et jetez un coup d’œil à des stars invitées encore plus excitantes à venir dans la nouvelle saison le mois prochain.

Bande-annonce de la saison 4 de Big Mouth

Même si la plupart des Grande bouche s’est déroulé pendant l’année scolaire, cette saison, nous aurons un avant-goût de l’été alors qu’Andrew et Nick sont au camp avant le début de la 8e année. C’est là que l’Anxiety Mosquito rejoint la liste des monstres, y compris le retour de Nick Kroll comme Maury, Maya Rudolph comme Connie, et la nouvelle Horomone Monstress de Missy nommée Mona, exprimée par Thandie Newton.

Le moustique anxieux ne sera pas non plus le seul nouveau monstre sur la scène, car Deadline dit que Zach Galifanakis exprime Gratitoad, qui « aidera apparemment notre équipage à faire face à leur anxiété et ne le laissera pas complètement les posséder. » Au camp d’été, nous avons également des invités comme John Oliver en tant que conseiller de camp et Seth Rogen comme camarade campeur Seth Goldberg. Ils seront rejoints par d’autres invités stars cette saison comme Josie Totah, Lena Waithe, Quinta Brunson, Sterling K. Brown, Paul Giamatti, Maya Erskine, et Anna Konkle.

On dit que cette saison continue l’agonie sans fin de la puberté et de la sexualité chez les adolescentes et toute l’angoisse qui va avec. Il y aura également des plongées plus profondes dans l’identité sexuelle et la race, cette dernière étant un sujet important à aborder car les producteurs de séries ont dû le confronter eux-mêmes en refondant le rôle de Missy de Jenny Slate avec le nouvel auteur de la série. Ayo Edebiri (bien que la voix de Slate soit toujours entendue en tant que personnage pour toute la saison). Oh, et apparemment, nous verrons «The Biggest Period Ever», apparemment taquiné dans la bande-annonce par une vague géante pourpre. Il y a aussi des taquineries de nombreuses autres manigances qui se déroulent cette saison, y compris une sorte d’aperçu de l’avenir.

Grande bouche la saison 4 arrivera sur Netflix juste à temps pour rendre les vacances plus rapides 4 décembre 2020. Et n’oubliez pas qu’il y a deux autres saisons déjà commandées par Netflix, sans parler d’une série dérivée se déroulant dans le monde de Hormone Monsters.

