Il est peu probable que le prince Harry et la duchesse Meghan passent Noël au Royaume-Uni

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, sont «peu susceptibles» de retourner au Royaume-Uni pour Noël cette année, selon un porte-parole du couple.

Le couple royal vit actuellement en Californie après s’être retiré en tant que membres supérieurs de la famille royale plus tôt cette année, et il a maintenant été rapporté qu’eux et leur fils de 17 mois, Archie, ne retourneront pas au Royaume-Uni pour passer du temps avec. La famille de Harry pendant la période des fêtes le mois prochain.

Un porte-parole du couple a déclaré au journal The Sunday Times: «Il est peu probable que le duc et la duchesse voyagent avant la fin de l’année. Il n’est pas prévu de voyager pour le moment, mais tout projet de voyage sera réexaminé. »

La décision de rester aux États-Unis pour Noël signifie que la reine Elizabeth II, 94 ans, et son mari, le prince Philip, 99 ans, ne pourront pas voir leur petit-fils Harry, ou leur arrière-petit-fils Archie, lors des vacances annuelles.

Les projets de voyage de Harry et Meghan ont probablement été interrompus par la pandémie de coronavirus, et bien que la crise sanitaire les ait empêchés de quitter leur domicile à Montecito, la duchesse Meghan a récemment déclaré qu’elle profitait du temps supplémentaire qu’elle avait passé avec son fils.

Interrogé sur la façon dont ils ont fait face à la pandémie, la star de 39 ans a déclaré: « Tout le monde est aux prises avec une version différente de la même chose. Nous essayons simplement de profiter de tout le temps de qualité que nous passons avec notre fils en ce moment. et ne manquez pas un seul moment de sa croissance et de son développement.

Pendant ce temps, Meghan a également récemment déclaré qu’elle souhaitait rendre le monde meilleur pour son fils.

Elle a déclaré: « Je sais que nous avons partagé des expériences de mariages interraciaux et vous savez élever de petits enfants de race mixte et comment cela joue dans cela … Je pense que cela va aider beaucoup de gens à mieux comprendre pourquoi nous ‘ vous êtes tous tellement passionnés par ce sujet, mais surtout merci d’avoir fait le travail, ouvert la voie et trouvé des solutions, pas seulement pour nous tous, mais pour votre petite fille, pour notre petit garçon, pour nous tous. je l’apprécie, merci. «

