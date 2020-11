Il est peu probable que le deuxième verrouillage en Angleterre réduise considérablement le nombre de cas

La question de savoir si un deuxième verrouillage national fonctionne dépendra de votre définition du succès. Covid-19 ne sera pas éradiqué le 2 décembre, et le virus ne sera probablement pas supprimé par une marge significative étant donné que le Premier ministre a promis «quoi qu’il arrive» que les dernières restrictions seront levées dans quatre semaines. le premier verrouillage au Royaume-Uni était clair: à savoir, sauver autant de vies que possible, soutenir l’économie et en apprendre le plus possible sur le virus pour améliorer les traitements, cette fois-ci, les objectifs pour l’Angleterre ne le sont pas. S’il s’agit d’empêcher les hôpitaux de devenir submergés, à quoi servent les rossignols disséminés dans le Royaume-Uni? S’il n’y a pas assez de personnel pour pourvoir les Nightingales, alors quel était l’intérêt de les construire en premier lieu? Le Dr Susan Hopkins, qui est également directrice adjointe du National Infection Service de Public Health England, a déclaré que cette décision aurait été un succès si le coronavirus les cas sont divisés par deux «ou même les réduisent davantage que cela» – donc jusqu’à environ 10 000 cas par jour le 2 décembre. S’adressant à la Chambre des communes au sujet de ses plans pour un arrêt de quatre semaines à compter de jeudi, le Premier ministre a déclaré que le principal objectif d’un autre verrouillage était d’éviter de submerger le NHS dans ce qui serait un «désastre médical et moral» et de réduire le nombre R «à Battez cette vague d’automne ». Le bulletin d’information i Politiques a coupé le bruitBoris Johnson s’est adressé aux députés sur les nouvelles règles de verrouillage lundi après-midi (Photo: PA) D’autres ont discuté des dommages plus larges qu’un deuxième verrouillage pourrait causer. Comme Igor Rudan, co-directeur du Centre for Global Health et du Centre collaborateur de l’OMS, Université d’Édimbourg, a déclaré: «Il est difficile de prédire si le risque de crise économique ou même de troubles sociaux pourrait éventuellement entraîner des dommages plus importants que la crise de santé publique. . »L’une des principales différences cette fois est que tous les cadres éducatifs resteront ouverts – ce sur quoi Boris Johnson et Sir Keir Starmer sont d’accord. Cependant, le maire du Grand Manchester Andy Burnham et Steve Rotherham, maire de la région de Liverpool, se sont opposés au dirigeant travailliste et ont appelé à la fermeture de toutes les écoles de la région. Sinon, les taux de coronavirus «nettement plus élevés» dans les écoles de leur région se poursuivront. Il semble également probable que l’enseignement en personne dans les universités, l’un des principaux moteurs de la transmission au cours de la deuxième vague, se poursuivra.Cliniquement vulnérable Une autre différence importante est que la définition de la vulnérabilité clinique est maintenant supérieure à 60 – au printemps, elle était supérieure à 70 – ce qui signifie que des millions de personnes supplémentaires appartiennent à cette catégorie, il est donc important que les personnes de ce groupe d’âge se rendent compte qu’elles sont plus vulnérables aux maladies graves si elles attrapent l’infection. il s’agit de trier Test et Trace. Le système de 10 milliards de livres sterling (pour l’Angleterre) a eu amplement le temps de faire ses preuves et a été jugé insuffisant. Au lieu de cela, beaucoup veulent voir un changement permanent vers un système local rigoureux serait mieux pour modérer la propagation du virus. Par exemple, l’accès aux tests au cabinet médical local de tout le monde aboutirait sans aucun doute à un système bien meilleur.Il y a clairement un bon équilibre entre le moment d’introduire un verrouillage – et il est peu probable que ce soit le dernier. Un vaccin qui est prêt pour la majorité du grand public ne sera disponible que plus tard l’année prochaine au plus tôt. Et ni l’économie ni le public ne peuvent gérer un verrouillage indéfini, il semble donc probable qu’un troisième verrouillage interviendra au cours de la nouvelle année – si le Premier ministre tient sa promesse cette fois.

