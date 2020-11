Il est normal de ne pas appeler Baby Yoda par son nom officiel

(Spoilers à venir pour l’épisode «Chapitre 13» de la série Disney + «Star Wars», «The Mandalorian»)

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Si nous parlons de Baby Yoda, apparemment beaucoup. Depuis le début de «The Mandalorian», le monde est à juste titre obsédé. Regardons les choses en face: vous regardez «The Mandalorian» pour l’intrigue, pour les grandes stars invitées, pour l’intense performance de Pedro Pascal dans le rôle de Mando… mais surtout, vous regardez Baby Yoda, qui chaque semaine est en quelque sorte mise en lumière. (La semaine dernière, c’était des macarons; la semaine avant c’était de la soupe.)

Sur l’épisode de cette semaine de «The Mandalorian», nous avons eu un tas de moments mignons et plus encore. Dans un épisode chargé d’oeufs de Pâques et de mythologie, nous avons reçu des informations assez importantes sur les antécédents et les origines réelles de Baby Yoda – y compris son nom. Oui, Baby Yoda a un nom et ce n’est même pas «The Child», ce qui lui fait référence dans tout le marketing approprié de Disney. C’est Grogu.

Je sais. Nous ressentons votre douleur.

Mais juste parce que Grogu est le officiellement nom officiel de l’alien infantile préféré de tout le monde, cela signifie-t-il que nous devons vraiment l’appeler ainsi? Tout espoir est-il perdu de connaître Baby Yoda en tant que Baby Yoda? Quand il est apparu pour la première fois à la fin de la première de «The Mandalorian», personne ne savait comment l’appeler. Baby Yoda va bien parce que, eh bien … quoi autre appelez-vous une mini-version de 50 ans du vieux sage Yoda? Il est rapidement devenu aimé, à tel point que vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui encore ne l’appelle pas Baby Yoda. Zut, je appelez-le toujours Baby Yoda. Les vieilles habitudes ont la vie dure.

Après ses débuts, les fans ont commencé à réclamer des marchandises. «Star Wars» avait besoin de quelque chose de plus «officiel» pour appeler le personnage populaire que simplement Baby Yoda, alors Bob Iger et Disney ont commencé à l’appeler «The Child». Même si nous savions tous que Baby Yoda avait un vrai nom qui serait révélé à un moment donné, nous nous sommes accrochés à ces deux surnoms. Ils font partie de nous. Avoir un vrai nom signifie simplement qu’il y a quelque chose d’approprié pour appeler le personnage, mais cela n’enlève rien à la façon dont nous le voyons.

La morale de l’histoire est que même si «The Mandalorian» veut que nous commencions à utiliser Grogu aussi généreusement que nous utilisons «Anakin» ou «Leia», il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas continuer à l’appeler The Child ou Baby Yoda . Ou même «gamin», c’est ce que Mando l’appelle. Bien sûr, ce ne sont pas techniquement ses vrais noms. Mais les surnoms sont parfaitement bien de nos jours.

Et avouons-le: ils sont beaucoup plus mignons.