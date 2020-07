« Il a été très arrogant, très arrogant et dire ‘Me voici' »

Après une longue mais intermittente carrière, Alonso Caparrós a réussi à se faire une place à la télévision grâce à «Sálvame», où peu à peu il gagne sa chaise. Cependant, il est passé par le programme « Le trône des sensations » présenté par Jordi Anjauma sur la chaîne 8TV et Il n’a pas laissé de marionnette à tête, de ses programmateurs à l’univers Campos.

Alonso Caparrós

Au cours de cette conférence, Caparrós a fait une déclaration importante sur l’une de ses œuvres les plus mémorables. « En tant que jeune homme, j’étais un peu fou et La présentation de Furor m’a donné beaucoup de problèmes, j’ai perdu le goût de vivre« La personne qui a également parlé de son propre père, Andrés Caparrós, a déclaré: » Mon père a été pieux toute sa vie, les artistes anciens étaient plus talentueux, mon père en a beaucoup souffert « .

Mais quand il s’est le plus développé, c’est en parlant de la famille Campos, à quel point il a passé en revue certains de ses membres à la télévision. À propos de son ex-partenaire, Terelu Campos, Il la critique et reconnaît qu’il ne « l’aime pas en tant que collaboratrice, je ne la crois pas », et le classe également comme «arrogant», «arrogant» et «pour dire« je suis ici »», dit-il. Il n’aime pas non plus sa sœur, Carmen Borrego, en tant que collaboratrice des programmes Mediaset et considère qu ‘ »elle avait tort à propos de’ Sálvame ‘quand elle pensait qu’elle était la plus spéciale à cause de la tarte » qu’elle avait prise dans’ Sálvame Okupa ‘.

Alonso Caparrós, avec l’équipe de «Le trône des sensations»

Pour parler du plus petit de la famille et du dernier à avoir atteint la télévision, Caparrós pense que Alejandra Rubio il aurait foiré en s’abandonnant « trop ​​facilement au fou, il est entré comme personnage ». Selon lui, c’est une erreur de ne pas avoir étudié le journalisme et il est clair qu ‘ »il regrettera d’avoir quitté les études ».

Votre avis sur une autre télévision

De plus, Caparrós a consacré une partie de l’entretien à l’avis d’un grand nombre de confrères. Définit comme « un non-sens » que Josep Pedrerol était en colère quand Intereconomía s’est retrouvé avec le nom de « Punto pelota »; Il appelle Rafa Mora « bâtard » parce qu’il « a dépassé la limite de faire un spectacle et il a franchi deux fois la limite avec moi « ; et il pense que Belén Esteban pourrait avoir ses jours comptés sur le petit écran: » les gens viennent en train de battre par derrière et le temps passe « .

Mais il en a eu plus. Par exemple, il pense que Carlos Lozano a « gaspillé une grande opportunité, mêlé d’être un présentateur avec un personnage », estime que Jaime Cantizano « a dû faire quelque chose pour ne pas être à la télévision »; reconnaît que Manel Fuentes « est toujours le même record » et se classe parmi les présentateurs de « Viva la vida »: « Je l’aime mieux avec Toñi Moreno qu’avec Emma García. Concernant la controverse qui entoure Nacho Vidal, Caparrós a également parlé dans l’interview: « Ce qu’il a fait avec le rite du crapaud bufo est scandaleux, il est fou et mettre une camisole de force sur lui. Une personne est décédée et c’est très grave. «