Ikea : Top 6 des accessoires indispensables pour se sentir bien chez soi au quotidien

On le sait bien, chez Ikea, on trouve tout à petit prix. Découvrez les accessoires du géant suédois qui vont améliorer votre quotidien à la maison !

Plus d’excuses ! Nous avons trouvé chez Ikea tous les accessoires dont vous avez besoin dans votre cuisine et le reste de la maison pour mener une vie sereine au quotidien.

Dans la vie actuelle, et encore plus dans les villes, le temps est une denrée rare, et nous avons donc toujours tendance à sacrifier des aspects tels que la nourriture pour pouvoir tout faire. Ça vous dit quelque chose, n’est-ce pas ? Nous parlons du typique » je mangerai quelque chose en chemin « . Si vous ne mangez pas sainement, votre santé en souffrira tôt ou tard, et ce serait dommage, car de nos jours, vous avez à votre disposition de nombreux équipements pour préparer toutes sortes d’aliments sains en peu de temps.

Chez Ikea, vous trouverez toute une série d’articles conçus pour conserver les aliments et éviter le gaspillage, ainsi que pour emporter vos aliments au travail ou ailleurs avec la plus grande commodité. C’est aussi un excellent moyen d’économiser de l’argent, car dépenser chaque jour de l’argent pour manger à l’extérieur représente une blinde chaque mois.

D’autre part, le fait de ne pas disposer de pièces qui vous permettent de vous détendre et de vous déconnecter chez vous affecte également votre santé aussi bien physique que mentale. Saviez-vous que les plantes peuvent réduire le niveau d’anxiété ? D’autres éléments tels que les purificateurs d’air vous aideront à télétravailler dans un environnement plus sain, tout comme les chaises ergonomiques (adieu le mal de dos). Et parce que nous souhaitons que votre quotidien soit synonyme de bien-être, voici une sélection d’articles essentiels destinés à améliorer votre qualité de vie à shopper de toute urgence dans l’enseigne suédoise.

Détente et fonctionnalité en un seul produit

Certains éléments d’ameublement sont indispensables pour leur fonctionnalité. Les poufs en sont le parfait exemple : ils servent de siège, de repose-pied, de table d’appoint et même de support pour faire du sport. Le pouf SANDARED est un classique d’Ikea et nous l’aimons pour sa housse en tricot doux amovible et le fait qu’il s’adapte à toutes les pièces.

Pour un air plus pur à l’intérieur

Avec le purificateur d’air FÖRNUFTIG, la tranquillité d’esprit est assurée, car vous pouvez être sûr de respirer un air pur à tout moment. En plus, il est hyper stylé, il peut être posé sur le mur ou par terre au choix.

Une chaise pour tout faire

Pour le télétravail, l’accueil d’invités impromptus, les repas quotidiens et même pour jouer de la guitare, la chaise LÅNGFJÄLL a de nombreuses utilisations et est parfaite pour la maison moderne, car elle est équipée de roulettes et peut être facilement déplacée.

Pour un frigo propre et rangé

Un réfrigérateur bien rangé vous permettra de trier vos aliments plus rapidement et de noter ce qui manque ou ce qui est sur le point de manquer. Vous pouvez faire tout cela avec des boîtes ou des récipients alimentaires. On aime ceux en verre car ils peuvent être mis au four sans problème, et peuvent même être utilisés pour servir à table. Sur la photo, des boîtes de conservation avec couvercle de la série IKEA 365+.

Boire de l’eau en mode durable

Si vous avez décidé d’arrêter d’acheter des bouteilles d’eau en plastique, bravo ! Ce pichet de la série 365+ deviendra votre fidèle compagnon. Il a une capacité de 1,5 l et un couvercle en liège.

Des plantes pour une atmosphère détendue

Prendre soin des plantes vous aidera à mener une vie plus détendue. Et rien qu’en appréciant la beauté de leurs feuilles vertes, votre niveau d’anxiété diminuera. Le support pour plantes CHILISTRÅN vous permet de disposer plusieurs plantes à différentes hauteurs, c’est tellement pratique !