IKEA : la recette de ses fameuses boulettes de viande suédoises publiée

Lors des visites chez IKEA, le magasin offre aux clients des boulettes délicieuses. Certes, la situation actuelle ne permet pas de sortir et visiter librement les magasins de meubles. Pour revivre ces visites chez IKEA, il suffit de se connecter et découvrir les meubles proposés en ligne par ce dernier et pourquoi ne pas tenter l’expérience de cuisiner ces fameuses boulettes si célèbres, puisque la recette a été divulguée sur son site par IKEA pour la première fois.

Ce qui fait la particularité de cette boulette de viande de bœuf façon suédoise c’est qu’elle est accompagnée d’une sauce à la moutarde délicieuse. On ne peut même pas comparer la facilité d’assemblage d’une table de chevet BJÖRKSNAS réalisable en six étapes pour assembler les ingrédients composants cette recette. Cela parce que ces ingrédients sont faciles à trouver et à réunir. Pas besoin de sortir faire les courses. Assemblez les restes des provisions dans le frigo comme de la viande hachée, de la moutarde, de la sauce soja, de la crème, et du bouillon et le tour est joué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par vmarjorie (@vmarjorie) le 13 Mai 2015 à 5 :53 PDT

Pourquoi cette recette a-t-elle été dévoilée en ce moment ? La réponse d’un représentant de la chaine de meuble suédoise est claire, c’est pour apporter le sourire aux clients qui raffolent de ces petites boulettes afin qu’ils puissent réaliser la recette eux-mêmes chez eux.

En présentant la fameuse recette, IKEA procède de la même manière que lorsqu’il présente ses meubles : précise et claire. Les boulettes de viande d’IKEA sont idéales comme repas accompagnées de purée de pomme de terre ou encore des nouilles aux œufs. Même sans accompagnement, elles peuvent être dégustées tranquillement devant une série ou un film.

La recette

Pour réaliser les meilleures boulettes de viande suédoises, il faut rassembler les ingrédients ci-après. Il faut 500g de bœuf haché, 250g de porc haché, un oignon, une gousse d’ail, 100g de chapelure, un œuf, 5 cuillères à soupe de lait entier, sel et poivre pour réaliser la boulette de viande. Et pour la sauce crème, de l’huile, 40g de beurre, 40g de farine, les mêmes quantités de bouillon de légume, de bouillon de bœuf et double crème épaisse, 2 cuillères à café de sauce soja et enfin 1 cuillère à café de moutarde de Dijon.

Lorsque tous les ingrédients sont réunis, il faut maintenant passer à la préparation. Commencez par mélanger les viandes hachées porc et bœuf ainsi que l’oignon finement haché, l’ail, la chapelure et l’œuf. Ensuite, ajoutez le lait, le sel et le poivre. Le tout mélangé, donnez ensuite forme aux boulettes et conservez-les au réfrigérateur pendant deux heures. Les deux heures passées, chauffer l’huile à feu moyen et y dorez les boulettes. Placez ensuite les boulettes dorées dans un four préchauffé à 350 degré et ajoutez une demi-heure de plus.