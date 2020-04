Ignorer le compte à rebours d’avant-match sur Call of Duty Modern Warfare en raison de problèmes

– Publicité –



Un bug de Call of Duty: Modern Warfare permet aux joueurs de manœuvrer et de terminer leurs objectifs avant que le compte à rebours d’avant-match n’atteigne zéro.

Un film téléchargé sur Reddit révèle que les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare sautent le compte à rebours d’avant-match et se précipitent vers les buts ou les éliminations. Un pépin permet aux joueurs de contourner cette restriction et d’obtenir un avantage sur le groupe ennemi pendant que le chronomètre bloque le mouvement.

Certains utilisateurs de Reddit au ruban affirment que ce problème a fait partie de Call of Duty: Modern Warfare en raison du lancement du jeu. Même si l’insecte est vu, il offre un avantage qui leur permet de maintenir des drapeaux ou d’accumuler des attaques de départ. Ce n’est pas la première fois qu’un problème survit dans des correctifs ultérieurs, mais de nombreux utilisateurs se demandent quand ce problème sera réparé par Infinity Ward.

Vidéo montrant le compte à rebours avant le match dans Call of Duty Modern Warfare

Le jeu m’a permis de sauter le compte à rebours d’avant-match. de r / modernwarfare

Les joueurs actifs ont découvert que la possibilité de contourner les comptes à rebours d’avant-match est notable dans les modes multijoueurs sans schéma perceptible. L’impact du glitch dépend du style de jeu dans lequel il apparaît.

À titre d’exemple, lors du Match à mort par équipe, il ne peut permettre aux joueurs que quelques éliminations supplémentaires, mais également dans Search and Destroy, les joueurs peuvent exécuter et mettre la bombe jusqu’à ce que le compte à rebours atteigne zéro. Pour tous, avant même de commencer, la perte du jeu montre à quel point ce petit bug peut avoir un impact.

Call of Duty: Modern Warfare a acquis une réputation parmi ses fans comme étant «cassé» avec beaucoup d’exploits et de bugs dans le jeu. Bien que ce problème ait été considéré comme une occasion aléatoire amusante par la communauté du jeu, d’autres bugs ont eu plus d’impact par le passé.

Il n’y a pas longtemps, il y avait un problème qui rend les joueurs invincibles dans Warzone. La possibilité que cela se produise peut affecter un jeu entier Bien que ce problème ou la capacité de sauter le compte à rebours ait été délibérément reproduit.

Infinity Ward fait correspondre des tricheurs dans les halls et a déclaré sa tolérance zéro pour la tricherie. Si un joueur était capable de recréer le problème sur une base cohérente, il serait immédiatement interdit dans le match associé à d’autres tricheurs de Modern Warfare.

Dans l’état de pépin, les joueurs sont en mesure de remporter cet exploit de manière flagrante, mais cela a suscité une certaine inquiétude parmi la communauté des matchs. Bien que personne n’ait encore été banni à cause de ce bogue, les passionnés s’inquiètent des effets de la politique de tolérance zéro et des problèmes toujours importants rencontrés dans la dernière version de Call of Duty.

Tout ce que la communauté peut faire pour essayer de supprimer ce problème dans le sport est de continuer à signaler les bogues découverts et d’attendre un correctif d’Infinity Ward. Jusque-là, les fans sont toujours des façons amusantes d’utiliser ce problème de manière non nuisible en exécutant via la carte ou en plaçant des sprays. Le quartier ne semble pas avoir l’intention de tricher, ce qui a un impact négatif sur le sport lui-même.

Call of Duty: Modern Warfare est maintenant disponible pour PC, PS4 et Xbox One.

