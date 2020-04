IDW met un terme à certains employés en raison d’un «ralentissement» influencé par les coronavirus

Crédit: IDW Publishing



IDW Publishing a mis en congé plusieurs membres du personnel, attribuant cette décision au « ralentissement » de l’industrie de la bande dessinée suite à la pandémie de coronavirus.

« En raison de la crise du COVID-19 et de son impact sur les conditions du marché, IDW a dû prendre la décision difficile de mettre en disponibilité plusieurs membres de son personnel à partir du 20 avril », a déclaré Keith Davidsen, directeur principal des relations publiques d’IDW à Newsarama. « Le bien-être de son personnel est de la plus haute importance pour IDW. Ainsi, pour ces employés en congé, la société continuera à offrir des prestations de santé complètes, IDW couvrant 100% des coûts des primes de santé des employés éligibles jusqu’à la fin prévue de le congé. «

Le président / éditeur / chef de la création de la société, Chris Ryall, a ajouté à cela, disant que c’était une décision « déchirante ».

« Le ralentissement qui affecte l’industrie de la bande dessinée est navrant en soi, mais il en est doublement de même lorsqu’il affecte les personnes travailleuses et talentueuses qui sont si importantes pour nos efforts », a déclaré Ryall. « Nous sommes confiants dans la santé à long terme de l’entreprise et continuerons à apporter notre soutien aux membres du personnel au mieux de nos capacités. »

Denton Tipton Crédit: IDW Publishing



IDW a refusé de fournir le nombre ou l’identité des personnes en congé, mais le rédacteur en chef récemment promu, Denton Tipton, s’est avancé parmi les personnes touchées. Tipton a rejoint l’entreprise en 2008, après une carrière antérieure en tant que détaillant de bandes dessinées.

« Comme tant d’autres, j’ai été mis en congé », a tweeté Tipton. « Heureusement, ma famille est en bonne position pour traverser la tempête et j’ai beaucoup de bons amis pour me soutenir. Je suis très heureux d’utiliser ce temps pour travailler sur des projets personnels. On dirait que je serai un agent libre pour le six prochaines semaines, mais vous pouvez parier vos masques N95 que je ferai des bandes dessinées! Et n’hésitez pas à tendre la main si vous souhaitez les faire avec moi. «

La société mère d’IDW Publishing, IDW Media Holdings, est une société cotée en bourse qui a connu un grave ralentissement au cours des quatre derniers mois – passant de ses actions à 12,50 $ / action le 24 janvier 2020 à 4,75 $ / action à ce jour. publication.