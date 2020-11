Ibrahimovic transforme Milan en prétendant au titre – Football

Zlatan Ibrahimovic a déclaré la saison dernière que s’il avait été à l’AC Milan dès le départ, les Rossoneri auraient remporté le titre. Il pourrait avoir raison cette campagne.

Beaucoup se sont moqués de la déclaration d’Ibrahimović en juillet, bien qu’elle arrive quelques instants après une extraordinaire victoire 4-2 contre la Juventus, la mettant sur le compte d’un autre des commentaires farfelus de l’attaquant franc.

Milan était dans la tourmente depuis plusieurs années, changeant de propriétaire à deux reprises et ne terminant pas au-dessus de la cinquième place du championnat depuis 2013.

L’équipe était 12e lorsque Ibrahimović est revenu au club en janvier, huit ans après son départ – et celui des autres – a déclenché une spirale de déclin.

Milan a actuellement deux points d’avance en tête de la ligue et n’a pas perdu en Serie A depuis mars, lors de son dernier match avant la fermeture forcée du coronavirus.

Lorsque le football a repris, les Rossoneri ont ensuite disputé une série de 23 matches sans défaite qui a été terminée par Lille en Ligue Europa jeudi.

Une grande partie de ce crédit doit aller à Ibrahimović, qui a marqué 18 buts en championnat depuis son retour, dont huit en cinq apparitions cette saison pour dominer les classements italiens.

Ibrahimović a signé un nouveau contrat d’un an à Milan en août et le directeur sportif et ancien défenseur des Rossoneri, Paolo Maldini, a récemment déclaré que le club était prêt à discuter de la prolongation de cet accord.

«Ibra est certainement spécial», a déclaré Maldini.

Ibrahimović a de nouveau marqué dimanche pour sauver un point pour son équipe alors qu’une tête imposante dans le temps d’arrêt a récupéré un match nul 2-2 contre Hellas Verona.

Son score est encore plus impressionnant étant donné qu’Ibrahimović a eu 39 ans le mois dernier.

Il montre peu de signes de ses années d’avancement et il ne le ressent pas non plus.

«Je me sens comme un enfant, je veux jouer», a déclaré Ibrahimović. «Ça pourrait être le contraire, que je n’arrive plus à jouer, donc c’est mieux comme ça. Cependant, Ibrahimović était également en colère contre lui-même pour avoir raté un penalty – la troisième fois qu’il l’a fait cette saison.

Cela illustre la faim de l’attaquant suédois, malgré son armoire à trophées déjà bombée.

« Je suis en colère, le tirage au sort d’aujourd’hui n’est pas correct », a déclaré Ibrahimović après le match de dimanche. «Nous avons eu tellement d’occasions … mais c’est un point important, il est important de ne pas perdre la foi, même s’il est évident que la table est en ce moment, nous voulons toutes les gagner.

«Vous devez toujours avoir des objectifs. On ne joue pas parce que c’est amusant, ou plutôt ça l’est, mais il faut avoir des objectifs. Du moins, c’est ma philosophie. Ibrahimović est devenu le premier joueur milanais à marquer en sept matches de championnat successifs et on lui a demandé si la Serie A était désormais plus facile que ses précédents séjours en Italie.

«C’est peut-être moi qui suis le plus fort», dit-il avec un sourire. (AP) AH AH

