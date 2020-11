Ian Wright salue la signature estivale de Raphinha à Leeds – .

in

Pundit Ian Wright a déclaré à Premier League Productions qu’il avait été impressionné par le rythme de travail de Raphinha lors de la victoire 1-0 de Leeds United sur Everton.

Les Blancs se sont rendus à Goodison Park samedi soir à la recherche de trois points après avoir été frustrés contre Arsenal.

Leeds était superbe tout au long, créant chance après chance, et le but est finalement venu dans les 15 dernières minutes alors que Raphinha a ramené à la maison une superbe frappe.

L’ailier brésilien était électrique tout au long, faisant preuve d’un rythme et d’une énergie formidables avant de déchaîner un entraînement devant Jordan Pickford et dans le filet.

C’était le premier but de Raphinha dans un maillot de Leeds signé de Rennes en octobre, et les fans espèrent en voir plus de cette qualité.

Il semble maintenant avoir décroché une place dans l’équipe de Marcelo Bielsa, remplaçant Helder Costa sur le flanc droit dans un pas en avant passionnant pour les Blancs.

Après la victoire de samedi, l’expert Ian Wright a déclaré à Premier League Productions (28/11, 20h24) qu’il était impressionné par Raphinha, peut-être autant que l’homme du match Kalvin Phillips.

Wright a suggéré à Raphinha de travailler énormément et a montré son niveau de forme physique en s’éloignant d’Allan pour marquer son but, occupant un espace où son compatriote brésilien ne pouvait tout simplement pas lui communiquer.

«C’était un très bon but, a dit Wright. «Je sais que Kalvin Phillips était l’homme du match, mais Raphinha… nous avons vu le travail qu’il a fait.»

«Il occupe cette zone numéro 10, et vous pouvez voir la différence dans leur niveau de forme physique. Allan doit être plus serré avec lui, il ne peut pas avoir autant d’espace », a-t-il ajouté.

