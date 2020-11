Ian Wright envoie un message à la star de Leeds United – .

in

James Gill – Danehouse / Getty Images

Ian Wright a répondu à la publication de la star de Leeds United Kalvin Phillips sur Instagram après la victoire contre Everton.

Phillips s’est rendu sur Instagram pour se délecter de la victoire 1-0 de Leeds contre Everton à l’extérieur de Goodison Park en Premier League samedi soir.

Le milieu de terrain international anglais a félicité son coéquipier et ailier brésilien Raphinha pour son but en seconde période, et a salué le gardien Illan Meslier pour avoir gardé une feuille blanche.

Le joueur de 24 ans lui-même a bien joué au milieu du parc, car il protégeait la ligne arrière et permettait aux attaquants de créer des problèmes pour la défense d’Everton.

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

mariée

755482

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

/static/uploads/2020/11/684005_t_1606418886.jpg

684005

centre

Selon WhoScored, Phillips a pris deux tirs dont l’un était cadré et obtenu une passe clé, une précision de passe de 94,1%, remporté une tête, pris 96 touches, tenté un dribble et effectué deux plaqués et une interception.

L’ancien attaquant international d’Arsenal et d’Angleterre, Wright, a fait l’éloge de Phillips et a publié un message sur sa publication Instagram, tandis que certains fans de Leeds ont félicité le milieu de terrain sur Twitter, comme indiqué ci-dessous.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Wright a répondu: «Meilleur joueur sur le terrain ce soir KP. Continuez ❤️ »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Grande performance de mon homme du match Kalvin. Mais Iilian vous a couru de près pour les honneurs aujourd’hui #teamwork #lufc – MarkforeverLeeds (@ MarkLawrence88) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Côté avant moi Kalvin, assurez-vous que les nouveaux garçons le savent, vous étiez tous géniaux aujourd’hui MOT – Joycey35 (@ neiljoyce5) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Homme fantastique de la performance du match Kal. – Moocat7 (@ moocat7) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Meilleur milieu de terrain de la Premier League – SportyGV (@SportyGV) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Phillips mon homme performance MOT – Colin Singleton (@ColinJSingleton) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Classe absolue – Clayton Young (@ ClaytonRex66) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Exceptionnel 👏👏👏👏 – craig davison (@ davo100) 28 novembre 2020

Pendant ce temps, le défenseur central d’Everton Mason Holgate a donné son point de vue sur le résultat final.

BBC Sport cite Holgate: «Nous savons à quel genre de jeu ils aiment jouer – d’homme à homme, de va-et-vient intensifs. Je pense que nous avons été entraînés dans une fronde, ce n’est pas un jeu auquel nous voulions être entraînés. Il s’agit de savoir qui va en prendre un à la fin, malheureusement, ils en ont choisi un. Nous avons joué entre leurs mains, ce qui était décevant.

«Nous avons senti que nous devions avancer aussi vite que possible. Quand c’est comme ça, ça le transforme en un jeu 50-50. Un autre jour, nous aurions pu atteindre le but et nous parlerions d’un bon résultat. C’est décevant, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est y retourner.

Photo de Tony McArdle / Everton FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Danny Murphy partage ce qu’on lui a dit à propos de Xherdan Shaqiri à l’entraînement de Liverpool