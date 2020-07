Ian Wright commente la cible de Leeds United Emiliano Martinez – .

in

Pundit Ian Wright a déclaré au Kelly and Wrighty Show (Optus Sport, 26/07) qu’il avait peur de la possibilité qu’Emiliano Martinez quitte Arsenal.

Les Gunners ont terminé la saison avec une victoire 3-2 sur Watford, condamnant les Hornets à la relégation dans le processus.

Arsenal était superbe en première mi-temps mais un peu fané, avec le gardien de but de Watford testant Martinez tout au long.

Le pire numéro 9 de tous les clubs de Premier League

mariée

620543

Le pire numéro 9 de tous les clubs de Premier League

/static/uploads/2020/07/610125_t_1595840129.jpg

610125

centre

Martinez a été contraint de faire quatre arrêts, l’Argentin se révélant à nouveau être une couverture plus que digne pour le blessé Bernd Leno.

Le problème pour Arsenal est peut-être maintenant que Martinez veut aller jouer au football en équipe première ailleurs, car il ne voudra pas être remplaçant derrière Leno la saison prochaine.

Le joueur de 27 ans a montré qu’il était assez bon pour jouer régulièrement en Premier League, et la spéculation entoure désormais son avenir.

Leeds United veut signer Martinez selon The Sun, Marcelo Bielsa identifiant son compatriote comme une possible signature après avoir remporté une promotion.

Photo de MIKE EGERTON / POOL / AFP via Getty Images

Maintenant, Ian Wright a laissé entendre qu’il ne réalisait pas à quel point Martinez est vraiment bon, et craint maintenant qu’il ne quitte cet été parce qu’il est assez bon pour être le gardien numéro un ailleurs.

«Eh bien, quand vous allez dans un n ° 2, la première chose que vous faites est de vous inquiéter parce que vous pensez: ‘A-t-il eu assez de matchs? Sera-t-il capable de faire face à la pression? ». Évidemment, il n’y a pas de fans là-bas, mais tout le monde a parlé d’Emi et à quel point il est bon, mais je n’ai pas réalisé à quel point il était bon parce que je ne le voyais pas assez », a déclaré Wright, cité par The Express.

«Je l’ai vu dans certains matchs de coupe, mais il commande, il fait de grands arrêts, il est bon sur le terrain, il a tout pour un n ° 2. Ce qui me fait peur maintenant avec lui, c’est que lorsque Bernd Leno revient et qu’il est en forme, pourquoi voudrait-il continuer en tant que n ° 2 alors qu’il a joué à ce niveau en tant que n ° 1? Il voudra sûrement partir et devenir le n ° 1 maintenant », a-t-il ajouté.

Photo de Julian Finney / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Tottenham a offert Islam Slimani, Fernando Llorente pourrait le rejoindre à la place

Partager : Tweet