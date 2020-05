Ian Foster choisit Sam Cane comme nouveau capitaine des All Blacks avant Sam Whitelock

Sam Cane a été nommé capitaine des All Blacks dans une annonce surprise du nouvel entraîneur Ian Foster.

Le flanqueur des Chiefs Cane, 28 ans, remplacera Kieran Read, qui a pris sa retraite des tests après que la Nouvelle-Zélande s’est classée troisième à la Coupe du monde de l’an dernier.

C’est le premier acte important du nouvel entraîneur Foster, qui n’avait donné aucune indication qu’il envisageait ses options de leadership, en particulier avec la pandémie de coronavirus ayant arrêté le sport et laissant un point d’interrogation sur le moment où les All Blacks joueront à nouveau.

La nomination a également été une légère surprise, Sam Lockelock, expérimenté, ayant été considéré comme un concurrent sérieux en tant que skipper.

Cependant, Foster a plump pour le dur spécialiste 68-Test, qui a dirigé son pays trois fois auparavant.

Cane chante l’hymne national de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de rugby 2019 (Getty)

Cane a fait ses débuts avec les All Blacks en 2012 et a été capitaine contre la Namibie à la Coupe du monde trois ans plus tard, devenant ainsi le cinquième plus jeune capitaine des 67 hommes qui ont occupé le poste.

Foster a déclaré que même si les plans des All Blacks pour 2020 devaient encore être clarifiés, Cane avait déjà un rôle important à jouer.

« Nous voulions confirmer Sam maintenant, car il jouera un rôle clé en nous aidant à planifier l’avenir, et travaillera en coulisses avec les autres dirigeants », a déclaré Foster.

« Sam est un leader de type » Suivez-moi « et un très bon penseur dans le jeu. Il a une capacité naturelle à se connecter avec tout le monde dans l’équipe et est simple et direct quand il le faut. »

Le verrou expérimenté Sam Whitelock était largement considéré comme le prochain skipper des All Blacks (Getty)

Cane, qui a commencé sa carrière dans les tests principalement en tant que remplaçant de l’ancien skipper et de l’excellent Richie McCaw, a estimé qu’il était devenu un leader.

« Comme j’ai passé plus de temps dans les All Blacks et que j’ai grandi en tant que joueur, je suis devenu beaucoup plus à l’aise d’être un leader dans l’équipe », a-t-il déclaré.

« Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressemble le reste de l’année pour les All Blacks, j’ai hâte de rattraper les entraîneurs et les autres joueurs seniors alors que nous confirmons nos plans. »

Il a aidé les Chiefs à remporter les titres de Super Rugby successifs en 2012-13 et est devenu leur co-capitaine pendant quatre saisons avant de prendre la tête de l’équipe cette année.

La carrière de Cane a été laissée vacillante lorsqu’il s’est fracturé le cou lors d’un test contre l’Afrique du Sud à Pretoria en 2018, mais il s’est suffisamment rétabli pour revenir l’an dernier et participer à une deuxième Coupe du monde.

