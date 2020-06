Ian Chappell dit que le conflit salarial aurait dû être un avertissement

L’ancien capitaine du test, Ian Chappell, a déclaré que le conseil d’administration de Cricket Australia devait assumer une partie du blâme, après la démission du PDG Kevin Roberts ce matin.

Roberts n’a duré que 20 mois et quitte malgré son contrat jusqu’à la fin de 2021.

Le président du CA, Earl Eddings, a refusé de révéler si Roberts avait été payé les 18 mois restants de son contrat.

Nick Hockley, directeur général de la Coupe du monde T20, prendra la relève en tant que PDG par intérim de CA.

Eddings a déclaré que le départ de Roberts était nécessaire après que diverses parties prenantes, y compris le personnel de l’AC, les joueurs et les associations d’État, aient repoussé les coupes proposées par Roberts pour surmonter la pandémie de COVID-19.

« Je pense que Kevin et moi-même et le conseil d’administration avons déterminé au cours des trois à quatre derniers mois que les choses doivent changer. Kevin a déposé sa démission, nous en avons convenu et nous allons de l’avant », a déclaré Eddings.

Nommé au cours des derniers mois du règne de l’ancien président David Peever en 2018, Roberts était une figure controversée issue de son mandat de négociateur principal de CA dans le conflit salarial qui avait provoqué une angoisse généralisée l’année précédente.

Selon Chappell, le fait que Roberts soit parti si peu de temps après avoir pris le poste le plus élevé est une marque noire contre ceux qui l’ont nommé.

Le patron sortant de Cricket Australia, Kevin Roberts. (Getty images)

« Pour moi, c’est un peu comme choisir un gars pour un test, puis vous le laissez tomber. Cela montre que vous avez fait une erreur en premier lieu », a déclaré Chappell. Large monde du sport.

« Ils ont probablement eu un petit avertissement à partir du moment où les transactions entre Roberts et les joueurs sont devenues assez acrimonieuses lors des dernières négociations du protocole d’entente.

« Cela aurait vraiment dû être un avertissement, et pour autant que je le comprenne, c’était David Peever qui voulait Roberts, puis Peever est passé à autre chose.

« Donc Roberts a eu quelques frappes contre lui avant même qu’il n’entre dans la surface du frappeur.

« Ce doit être un partenariat entre les joueurs et le CA, et si vous avez déjà eu le problème entre les joueurs et Roberts, il semblait plutôt étrange que vous le nommiez PDG. »

Le PDG de Cricket Australia limogé

Bien que Hockley ait accepté le poste à titre intérimaire, il ne serait pas déterminé s’il souhaitait ou non le travail à long terme.

Mais peu importe, Chappell a déclaré qu’il ne détenait pas l’espoir qu’il y aurait un changement radical sous un nouveau PDG.

«J’ai toujours pensé que le conseil d’administration obtenait le PDG qu’il voulait. Je l’ai décrit comme un peu de mastic – vous pouvez les façonner comme vous le souhaitez.

« Je ne suis pas un homme de paris, mais si je le faisais, je parierais que vous obtiendrez la même chose avec le prochain PDG, ce qui ne me remplit pas de beaucoup de confiance. »

Eddings a indiqué que la restructuration de CA se poursuivrait, et que le personnel verrait demain combien de personnes perdraient leur emploi. La plupart des employés ont été démis de leurs fonctions en avril au plus fort de la fermeture du coronavirus.

Selon Chappell, les effectifs gonflés étaient un problème que Roberts a hérité de son prédécesseur James Sutherland.

« Le sureffectif était là bien avant que Roberts ne s’implique », a déclaré Chappell.

« Je pense que James a dépassé son temps avec une assez grande marge.

« Mais le conseil d’administration doit également assumer une partie du blâme, son jugement doit être remis en question, et si vous vous limitez à la situation Roberts, le conseil d’administration est coupable.

« Ils l’ont nommé et ils l’ont limogé 20 mois plus tard.

« Cela vous dit qu’ils ont probablement fait une erreur en premier lieu. »

CA avait travaillé sur l’hypothèse que les revenus seraient en baisse de près de 50% cet été, mais une amélioration rapide des perspectives COVID-19 pour l’Australie suggère que toute baisse sera beaucoup plus faible.

Ancien capitaine australien Ian Chappell (AAP)

Avec un calendrier complet de jeux qui devrait avoir lieu cet été, CA s’attend maintenant à ce que Fox Sports et Seven effectuent leurs paiements complets plus tard cette année, conformément à l’accord de diffusion sur six ans de 1,18 milliard de dollars du jeu.

Eddings a reconnu que l’industrie des médias avait connu des perturbations importantes pendant la pandémie, mais a déclaré que CA avait retardé la conclusion du marché et qu’il s’attendait à ce que les partenaires de radiodiffusion de l’instance dirigeante fassent de même.

Roberts rejoint maintenant ses collègues administrateurs Todd Greenberg (NRL) et Raelene Castle (ARU) pour avoir beaucoup de travail ces derniers mois.

Chappell dit que COVID-19 a été une leçon pour tous les sports dont ils ont besoin pour mieux se préparer à toute perturbation de leurs modèles commerciaux.

« Je pense que c’est symptomatique de l’époque, où il y avait beaucoup d’argent flottant dans le sport, via les accords sur les droits des médias, et je pense que dans de nombreux cas, les gens ont simplement supposé que cela durerait éternellement. »

« Vous devez toujours envisager la possibilité que la situation ait une durée de vie limitée et planifier en conséquence.

« Il me semble que beaucoup d’entre eux ont simplement supposé que l’argent continuerait de couler.

« Vous ne pouvez blâmer personne de ne pas avoir prédit la pandémie, mais vous pouvez dire qu’ils ont montré peu de vision à long terme. »