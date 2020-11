« I Don’t Get It » – Après Pokimane et Toast déguisé, PewDiePie prend position sur les dons

Les dons sont le moyen le plus courant pour un streamer de gagner de l’argent autre que des parrainages ou des collaborations. Les téléspectateurs ont la possibilité de donner de l’argent à leurs streamers préférés sur presque la plate-forme. Bien que cela puisse être de notoriété publique, il existe quelques banderoles qui n’acceptent pas ou ne plafonnent pas leurs dons. Maintenant, le populaire YouTuber PewDiePie a emboîté le pas en annonçant qu’il n’accepterait plus de dons sur son flux.

PewDiePie n’accepte pas les dons sur son flux

Dans son récent stream, Pewds a annoncé qu’il n’accepterait plus les dons. Il avait également quelques raisons derrière cela.

«Ouais, j’ai décidé que je ne voulais plus accepter de dons. J’apprécie juste le bavardage. C’est en fait lorsque j’ai fait mon don à la vidéo du streamer Twitch qui m’a fait réaliser à quel point il est étrange de donner de l’argent à des gens.

«Comme si quelqu’un me donnait de l’argent dans la rue, je serais comme« WTF non, je ne vais pas prendre ça. Comme pour une raison quelconque, c’est comme «Ouais, paie-moi. Donne moi l’argent. 500 $? Donnez-moi juste cette merde. Putain ouais »Je ne comprends pas, ça n’a aucun sens. Je ne juge pas les autres qui le font, je dis juste que de mon point de vue, cela n’a pas de sens. Donc, je ne l’accepte pas. Je ne pense pas que j’en ai besoin.

Pokimane a plafonné ses dons à 5 $

Récemment, Pokimane avait annoncé quelque chose de similaire en plafonnant ses dons à 5 $. Elle a également exhorté ses abonnés à faire un don à de petites banderoles et à les aider à grandir. Bien que la communauté n’en soit pas satisfaite et qu’elle a dû faire face à beaucoup de réactions négatives pour sa décision.

L’année dernière, le diffuseur populaire Disguised Toast avait également annoncé qu’il n’accepterait plus de dons.

J’ai décidé de supprimer les dons / bits de ma chaîne. Je me sens toujours mal quand je termine le stream et que je réalise que je n’ai pas reconnu le don de quelqu’un parce que j’étais trop concentré sur le jeu. Donnez plutôt votre argent à une association caritative ou à un streamer plus petit, PUISQUE JE SUIS DÉJÀ RICHE WOOOHOO! – Toast déguisé (@DisguisedToast) 7 août 2019

PewDiePie est le plus grand YouTuber du monde. Il a commencé sa carrière YouTuber en diffusant Call of Duty à ses débuts. Maintenant, près d’une décennie plus tard, il a décidé de cesser d’accepter des dons pour ses streams.

De plus, il mentionne également que cela « n’a pas de sens » pour lui, ce qui est justifié car il ne fait que donner son point de vue à ce sujet. Beaucoup de fans ne sont peut-être pas satisfaits de cela, mais il semble que Pewds ait pris sa décision. Il sera intéressant de voir comment la communauté réagira à cela puisque Pokimane a eu beaucoup de haine imméritée concernant sa décision.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux jeux les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

