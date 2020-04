Hyundai Verna présentée comme une décapotable

Voici un rendu imaginatif numérique du cabriolet Hyundai Verna. Hyundai a récemment lancé la berline rénovée avec de nouveaux moteurs et plus de fonctionnalités.

Il y a quelques semaines, Hyundai a lancé le lifting Verna 2020. La berline bénéficie d’un style rafraîchi, de nouvelles fonctionnalités, de trois nouveaux moteurs BS6 et même de différentes options de transmission. La berline a reçu une mise à jour en 2017, lorsque la nouvelle génération Verna a été lancée. Actuellement, il en est à sa troisième génération pour le marché indien.

Voici une vidéo YouTube montrant le rendu numérique du lifting Hyundai Verna. C’est l’une des berlines les plus stylées de son segment et pour couronner le tout, Verna reçoit un traitement cabriolet. Ce cabriolet Hyundai Verna a l’air très ravissant et trouvera une attraction immédiate de la part des acheteurs.

Dans le rendu, très peu de modifications ont été apportées. Le concepteur a changé la conception des jantes en alliage, retiré le toit et ajouté des décalcomanies sur les portes latérales. Le reste de la voiture ressemble au modèle actuel. Si vous regardez attentivement, vous pourriez trouver une certaine ressemblance avec les cabriolets et les cabriolets haut de gamme comme l’Audi A3.

La nouvelle Verna reçoit des pare-chocs remodelés, une calandre avant plus grande, un nouveau design de phare et différentes roues en alliage. À l’arrière, il n’y a que des feux arrière à LED rafraîchis. À l’intérieur de la cabine, il y a un volant légèrement différent, un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile et un tableau de bord entièrement numérique. Les intérieurs ont été plus peaufinés que l’extérieur.

Les nouvelles options de moteur comprennent des moteurs essence et diesel de 1,5 litre de Seltos et une unité turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre de Venue. Le moteur à essence et le moteur diesel produisent 115 ch. L’unité turbo essence produit 120 ch et 172 Nm de couple de pointe, tout en étant couplée à un DCT à 7 vitesses en standard. Les deux autres moteurs obtiennent un MT à 6 vitesses en standard. De plus, les variantes essence obtiennent une boîte CVT et les versions diesel vont avec une boîte automatique 6 vitesses.

Les caractéristiques à bord comprennent six airbags, phares automatiques, siège conducteur réglable en hauteur, toit ouvrant électrique, moniteur de recul, chargeur de téléphone sans fil, système d’écran tactile de 20,32 cm avec technologie Blue Link, palettes de changement de vitesse et sièges ventilés. Les caractéristiques de sécurité comprennent les freins à disque arrière, les capteurs de stationnement avant et arrière, l’ESC et bien plus encore.

Les prix de Verna commencent maintenant à Rs 9,30 Lakhs jusqu’à Rs 15,10 Lakhs (Ex-showroom). Bientôt, Honda va lancer la nouvelle génération de City qui aura quelques fonctionnalités de plus que la Verna. Ce dernier continuera avec les mêmes moteurs mais un style complètement différent.