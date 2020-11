Hyundai Motor Group choisit l’infodivertissement NVIDIA

De ses véhicules d’entrée de gamme aux véhicules haut de gamme, Hyundai Motor Group offrira à chaque nouveau client les dernières innovations en matière de commodité et de sécurité alimentées par l’IA.

Le premier groupe automobile mondial, qui produit plus de 7 millions de véhicules par an, a annoncé aujourd’hui que chaque modèle Hyundai, Kia et Genesis comprendra des systèmes d’infodivertissement alimentés par NVIDIA DRIVE, dont la production débutera en 2022. En rendant la production haute performance et économe en énergie calculez une fonctionnalité standard, chaque véhicule comprendra une expérience utilisateur riche et définie par logiciel, toujours à la pointe de la technologie.

Hyundai Motor Group travaille avec NVIDIA depuis 2015, développant un système d’infodivertissement embarqué de pointe sur NVIDIA DRIVE qui a été livré dans les modèles Genesis GV80 et G80 l’année dernière. Les entreprises collaborent également sur un cockpit numérique avancé qui sortira fin 2021.

Désormais, le constructeur standardise l’IA pour tous ses véhicules en étendant NVIDIA DRIVE à l’ensemble de sa flotte, marquant ainsi son engagement à développer des véhicules définis par logiciel et constamment mis à jour pour un transport plus intelligent.

Un copilote plus intelligent

L’IA et l’informatique accélérée ont ouvert la porte à une vaste gamme de nouvelles fonctionnalités dans les véhicules de nouvelle génération.

Plus précisément, ces fonctionnalités de cockpit AI définies par logiciel peuvent être réalisées avec une architecture informatique centralisée haute performance. Traditionnellement, l’infodivertissement des véhicules nécessite un ensemble d’unités de commande électroniques et de commutateurs pour exécuter des fonctions de base, telles que le changement de station radio ou le réglage de la température.

La consolidation de ces composants avec la plate-forme d’IA définie par logiciel NVIDIA DRIVE simplifie l’architecture tout en créant plus de marge de calcul pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Avec NVIDIA DRIVE au cœur, les constructeurs automobiles tels que Hyundai peuvent orchestrer des fonctions de sécurité et de commodité cruciales, en construisant des véhicules qui deviennent plus intelligents avec le temps.

Ces capacités comprennent la surveillance du conducteur ou des occupants pour s’assurer que les yeux restent sur la route ou que les passagers sortants évitent la circulation en sens inverse. Ils peuvent améliorer la commodité dans la voiture en fournissant clairement des informations sur les environs du véhicule ou en recommandant des itinéraires plus rapides et des restaurants à proximité.

Offrir l’avenir à chaque flotte

Hyundai fait de ce nouveau domaine de l’IA embarquée une réalité pour tous ses clients.

Le constructeur utilisera le calcul haute performance de NVIDIA DRIVE pour déployer son nouveau système d’exploitation de voiture connectée sur chaque nouveau véhicule Hyundai, Kia et Genesis. La plate-forme logicielle consolide les énormes quantités de données générées par la voiture pour offrir des fonctionnalités de confort et de sécurité personnalisées aux occupants du véhicule.

En fonctionnant sur NVIDIA DRIVE, le système d’infodivertissement embarqué peut traiter la myriade de données du véhicule en parallèle pour fournir des fonctionnalités instantanément. Il peut fournir ces services indépendamment du fait que le véhicule soit connecté à Internet, en les personnalisant en toute sécurité et en toute sécurité pour chaque utilisateur pour un niveau de confort ultime.

Avec cette nouvelle architecture de cockpit centralisé, Hyundai Motor Group apportera l’IA à chaque nouveau client, offrant des applications logicielles évolutives pour toute la durée de vie de sa flotte à venir.