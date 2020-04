Hyundai lance BS6 Santro au milieu du verrouillage

Hyundai a officiellement lancé le Santro conforme BS6, qui continue d’être proposé à la fois dans l’essence et les dérivés essence-GNC avec une hausse de prix moyenne d’environ 27 000 roupies.

Hyundai a silencieusement lancé le Santro conforme à BS6 en Inde au milieu de ce verrouillage. Le BS6 Hyundai Santro a maintenant un prix de départ de Rs 4,57 lakh (ex-showroom, Delhi) et est disponible en essence ou en dérivés essence-GNC. Hyundai a lancé le Santro vers la fin de 2018 pour un prix de départ de Rs 3,89 lakh mais a ensuite augmenté les prix de Rs 25,000 sur la version de base et a également abandonné les variantes d’entrée de gamme D-Lite et Era.

Hyundai lance BS6 Santro Amidst Lockdown – Prix et détails

Voici une ventilation des prix selon la variante du BS6 Hyundai Santro

Une variante Nouveau prix BS6 Era Executive Rs 4.57 Lakh Magna Rs 5.04 Lakh Sportz Rs 5.40 Lakh Magna AMT Rs 5,53 Lakh Asta Rs 5.78 Lakh Magna CNG Rs 5.84 Lakh Sportz AMT Rs 5,98 Lakh Sportz CNG Rs 6.20 Lakh Asta AMT Rs 6.25 Lakh

Comme nous le voyons, Hyundai a finalement introduit l’option de boîte de vitesses AMT sur la variante Asta du Santro, qui vient maintenant pour Rs 6.25 Lakhs (ex-showroom). Il n’était auparavant offert que sur les variantes Magna et Sportz avec le modèle BS4. Avec la mise à jour BS6, les prix ont augmenté en moyenne de Rs 27 000, selon la variante. Le prix est en fait un peu élevé car, à la marque Rs 6 lakh, vous pouvez également acheter le BS6 Grand i10 qui continue d’être vendu aux côtés du Grand i10 Nios.

BS-6 Hyundai Santro continue avec les mêmes chiffres de puissance sur son moteur à essence 1,1 litre. Le moteur est capable de produire 69 BHP et 99 Nm de couple maximal. Les options de transmission comprennent une manuelle à 5 vitesses et une AMT à 5 vitesses. Quant aux variantes CNG, elles sont également alimentées par le même moteur 1,1 L mais avec du CNG, le moteur produit 58 ch et 84 Nm de couple de pointe. Les variantes CNG ne sont proposées qu’avec une boîte manuelle à 5 vitesses.

Le Santro est l’un des modèles à hayon les mieux équipés de son segment. Il est soit livré avec une palette de couleurs beige et noir bicolore à l’intérieur ou un intérieur tout noir avec des inserts de couleur vert Diana. En termes de fonctionnalités, il intègre un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, des bouches d’aération arrière, un airbag côté conducteur standard, un capteur de stationnement arrière, un ABS avec EBD, un rappel de ceinture de sécurité, un système d’alerte de vitesse et plus encore.

La Hyundai Santro rivalise avec des marques comme la Maruti Suzuki Wagon R et la Tata Tiago, qui ont toutes deux déjà été mises à jour selon les normes BS6. Le Tata Tiago a même reçu un lifting avec sa mise à jour BS6. Le BS6 Maruti Suzuki WagonR est vendu entre Rs 4,51-6,00 lakh tandis que le BS6 Tata Tiago est vendu entre Rs 4,6-6,60 lakh, tous les prix hors showroom.