Hyundai Kona EV Facelift révélé; Lié à l’Inde en 2021!

Hyundai a mis à jour le Kona EV à l’échelle mondiale avec un design plus sophistiqué et plus mature ainsi que plus de fonctionnalités à l’intérieur. La gamme a également été légèrement améliorée et devrait arriver en Inde en 2021.

Cela fait environ un an et demi que Hyundai a lancé le Kona EV en Inde, mais il est en vente sur les marchés internationaux depuis un peu plus longtemps. Et maintenant, Hyundai a déjà révélé un lifting du Kona EV dans le monde, deux ans seulement après son introduction. Maintenant, le Hyundai Kona standard avec moteurs à combustion interne et hybrides était trop mis à jour il y a quelque temps et maintenant, les mêmes mises à jour de conception et de fonctionnalités ont été apportées au Kona EV. Oui, la cure de jouvence arrivera en Inde, alors regardons-la de plus près.

Hyundai a révélé une cure de jouvence pour le Kona EV dans le monde, deux ans seulement après son introduction.

Avec l’actuel Kona EV qui est en vente en Inde, le design est un mélange et une correspondance de nombreux éléments, et il est vrai que tout ne se marie pas très bien. Ce nouveau Hyundai Kona EV a l’air beaucoup plus sophistiqué, plus propre et complet avec son approche de conception. Les phares ont été légèrement révisés et le pare-chocs est un peu plus élégant qu’avant. Il y a aussi beaucoup moins de revêtement sur les côtés, ce qui le rend beaucoup plus propre. La calandre fermée est également bien meilleure qu’avant avec le logo Hyundai désormais aligné avec la carrosserie. A l’arrière, les feux arrière sont entièrement revus.

Le design du lifting Kona EV est beaucoup plus mature et sophistiqué qu’auparavant.

Tout comme le Kona régulier a pris de la longueur avec son lifting, le Kona EV a également augmenté de 40 mm par rapport à son prédécesseur. Hyundai propose également 9 nouvelles options de couleur sur le Kona EV, portant le nombre total à 16, y compris deux options bicolores. Il n’y a pas beaucoup de changements de conception à l’intérieur comme à l’extérieur, mais les tailles des écrans ont certainement augmenté. Il existe désormais un écran numérique du conducteur standard de 10,25 pouces ainsi qu’un système d’infodivertissement à écran tactile flottant de 10,25 pouces en option, qui intègre la technologie automobile connectée, Android Auto et Apple CarPlay.

Intérieurs de Hyundai Kona EV.

Le Kona EV bénéficie également d’un nouveau système d’éclairage ambiant à l’intérieur ainsi que de deux nouveaux packs de couleurs intérieures: noir et gris bicolore. À l’avant, le Kona EV bénéficie désormais d’une aide à l’évitement de collision dans l’angle mort, d’une alerte de départ du véhicule de premier plan, d’une alerte de siège arrière et d’un avertissement de sortie en toute sécurité. Bien que Hyundai propose le Kona EV avec deux packs de batteries différents sur les marchés étrangers, ici en Inde, nous n’obtenons que la mélodie d’entrée de gamme avec une batterie de 39,2 kWh. Le moteur électrique développe 136PS et 395Nm. Hyundai affirme que le Kona EV peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 9,9 secondes.

Le lifting du Kona EV devrait arriver en Inde en 2021.

Le Kona EV a une vitesse maximale de 155 km / h et la version rénovée a une autonomie WLTP de 305 km sur une charge complète. Soit dit en passant, c’est 5 km de plus que son prédécesseur, grâce à des pneus mis à jour. Un chargeur rapide de 100 kW CC rechargera les batteries de 10% à 80% en 47 minutes environ, tandis qu’un chargeur de 7,2 kW prendrait 6 heures pour se recharger de 10 à 100%. Le lifting Kona EV devrait arriver en Inde en 2021. Actuellement, cet EV se vend en Inde de Rs 23,75 lakh à Rs 23,94 lakh (ex-salle d’exposition). Actuellement, seule la MG ZS EV rivalise avec la Hyundai Kona EV en Inde.