Hyundai i20 Turbo Vs Volkswagen Polo TSI Accélération 2020

Regardez cette vidéo d’accélération entre la Hyundai i20 Turbo 2020 et la Volkswagen Polo TSI, pour voir quelle trappe est la plus rapide!

La Hyundai i20 2020 a été lancée il y a quelques semaines et les livraisons ont également commencé avec succès. Selon le rapport officiel des ventes, l’essence et le diesel ont une demande égale, mais même les variantes turbo ont une bonne demande. Avec son moteur turbo, la i20 devient la berline la plus puissante devant la Volkswagen Polo.

Voici une vidéo de comparaison d’accélération entre la Hyundai i20 Turbo-Essence DCT 2020 et le manuel Volkswagen Polo TSI. On dit que DCT est plus rapide et plus axé sur les performances, il sera donc amusant de savoir à quel point il va à l’encontre du Polo Manual. Fait intéressant, même Polo reçoit une boîte de vitesses automatique, mais pas la DSG.

Le premier est le manuel Volkswagen Polo TSI, qui complète l’accélération de 0 à 100 km / h en 9,25 secondes. Dans la deuxième tentative, il faut 9,73 secondes pour le même et au troisième tour, il fait de même en 9,39 secondes. Ces chiffres sont très similaires à ce que Volkswagen prétend, ce qui l’a rendu plus rapide que beaucoup d’autres voitures.

La Hyundai i20 effectue le sprint de 0 à 100 km / h en 11 secondes lors de la première tentative. Dans la deuxième tentative, l’écoutille prend environ 10,80 secondes pour le sprint et dans le troisième tour, le sprint 0-100 est réalisé en 10,93 secondes. Par rapport à Polo, il faut environ 1 seconde et demie de plus pour le sprint. Cependant, la grande différence ici est le DCT et la boîte de vitesses manuelle.

L’une des raisons ici pourrait être un meilleur grognement bas de gamme ou un milieu de gamme fort que Polo propose. La Hyundai i20 produit 120 ch et 175 Nm de couple maximal avec son moteur turbo à trois cylindres de 1,0 litre. Polo, avec la même cylindrée, produit 110 ch et 175 Nm. De plus, l’i20 n’est pas proposé avec une boîte de vitesses manuelle, car il reçoit un iMT à 6 vitesses.