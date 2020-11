Hyundai i20 Turbo 2020 touchant une vitesse de 167 km / h sur les routes indiennes

Voici une vidéo où le critique a testé la vitesse de pointe de la Hyundai i20 Turbo 2020 et peut être vue facilement atteignant 167 km / h.

La Hyundai i20 2020 reçoit le nouveau moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre associé à un DCT à 7 vitesses et un iMT à 6 vitesses. Les variantes turbo ont un prix supérieur à Rs 10 Lakhs, allant jusqu’à Rs 11,18 Lakhs (ex-showroom). À ces prix, la i20 est la berline la plus coûteuse de l’Inde et, pour la première fois, a dépassé la fourchette de prix des berlines Lakh des moins de 10 ans.

Voici une vidéo où vous pouvez voir la Hyundai i20 Turbo DCT 2020 a été examinée. La stabilisation à grande vitesse et à grande vitesse est également évoquée. Le critique a réussi à atteindre une vitesse de pointe de 167 km / h sur cette variante, qu’il a atteinte après que le régime a approché la limite de 5500. Le critique dit qu’il peut aller jusqu’à 6400 tr / min.

La stabilité à haute vitesse semble bonne, comme on le voit même dans la vidéo. La voiture démarre rapidement après 100 km / h et peut être vue sans effort franchir 150 km / h. Nous sommes sûrs que 170 auraient pu être facilement enregistrés si les routes avaient été encore moins encombrées et RPM vers la ligne rouge.

2020 i20 turbo produit 120 ch et 175 Nm de couple maximal, ce qui en fait la berline la plus puissante du segment. Pour une voiture qui ne pèse que 1000 kilos environ, l’accélération semble sûrement très brillante. Nous avons déjà conduit la Hyundai i20 Turbo DCT, iMT et Diesel-Manual 2020, alors restez à l’écoute pour notre examen!

Les prix de l’i20 commencent à Rs 6,71 Lakhs jusqu’à Rs 11,18 Lakhs (ex-salle d’exposition). Les autres moteurs comprennent un quatre cylindres essence de 1,2 litre et un moteur diesel de 1,5 litre. Les caractéristiques à bord comprennent un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, la technologie de voiture Internet Blue Link, un carplay Apple sans fil, un régulateur de vitesse, un purificateur d’air intégré, six airbags et un tableau de bord TFT entièrement numérique.