Hyundai i20 Sportz Variant 2020 Toutes les caractéristiques détaillées

Découvrez toutes les fonctionnalités de la variante mi-spécifiée de la Hyundai i20 Sportz 2020 dans cette vidéo détaillée.

La Hyundai i20 2020 a été lancée en Inde avec des prix commençant à Rs 6,71 Lakhs (ancien showroom). Les réservations sont déjà en cours et nous prévoyons que les livraisons commenceront vers la fin du mois même. Il est disponible en quatre variantes – Magna, Sportz, Asta et Asta (O), comme disponible précédemment. La variante Era, comme on le voit dans le modèle de pré-génération, n’est pas disponible maintenant.

Pour ceux que vous souhaitez acheter la variante Sportz intermédiaire de la Hyundai i20 2020, ce sont toutes les fonctionnalités que vous obtenez. Alors que la variante de base Magna manque de nombreuses fonctionnalités, la variante Sportz bénéficie en fait de nombreuses améliorations. Il ne manque que quelques fonctionnalités visibles sur Asta et Asta (O).

Lisez aussi: Hyundai i20 Vs Old i20 2020 – Tous les changements et mises à niveau détaillés

À l’extérieur, il reçoit l’halogène, les feux de position à LED et le logo turbo. Il obtient des roues en acier de 16 pouces avec des enjoliveurs stylisés comme une roue en alliage. À l’arrière, il reçoit des désembueur arrière et des feux arrière à LED. Aucun essuie-glace et lave-glace arrière trouvés. Se déplaçant à l’intérieur de la cabine, il ressemble beaucoup à la variante haut de gamme Asta (O).

La variante Sportz dispose d’un tableau de bord TFT entièrement numérique de 7 pouces, d’un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces, d’un Apple CarPlay sans fil, d’un accoudoir avant, d’une climatisation entièrement automatique, d’une caméra de stationnement arrière et de pédales sportives en aluminium. Il manque les boutons à bascule AC vus sur la variante haut de gamme, mais conserve toujours les sièges en cuir.

Les caractéristiques qui manquent dans les variantes haut de gamme comprennent le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, les phares automatiques, les jantes en alliage, les phares à LED et six airbags. La variante Sportz est livrée avec les options essence-MT, essence-CVT, Diesel-MT et Turbo-iMT, manquant la combinaison Turbo-DCT. Les prix de la variante Sportz commencent à Rs 7,59 Lakhs jusqu’à Rs 8,99 Lakhs (ex-showroom).