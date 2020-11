Hyundai i20 contre l’ancien i20 2020

Voici toutes les différences détaillées entre la nouvelle Hyundai i20 2020 et l’ancienne version. Le nouveau i20 a été lancé en Inde.

Hyundai a enfin lancé la nouvelle génération 2020 i20 en Inde, avec des prix commençant à Rs 6,79 Lakhs. Les réservations ont maintenant commencé à travers le pays et les livraisons devraient commencer vers la fin de ce mois. Voici tous les changements et différences que nous constatons entre l’ancien i20 et le nouveau i20.

Hyundai i20 Vs Old i20 2020 – Tous les changements et mises à niveau

1. Hausse des prix

Nouveau i20 Magna Sportz Asta Asta (O) 1,2 litre MT 6,79 Lakhs 7,59 Lakhs 8,69 Lakhs 9.19 Lakhs 1,2 litre IVT 8,59 Lakhs 9,69 Lakhs 1,0 litre DCT 10,66 Lakhs 11.17 Lakhs 1,0 litre iMT 8,79 Lakhs 9.89 Lakhs 1,5 litre diesel MT 8.19 Lakhs 8,99 Lakhs 10,59 Lakhs

Magna 6.56 Lakhs Sportz Plus 7.38 Lakhs Asta (O) 8.32 Lakhs

La différence entre les variantes est considérablement plus élevée, mais il y a également des tonnes de mises à niveau à suivre. Alors que l’ancien i20 se terminait à seulement Rs 8,32 Lakhs, le nouveau i20 monte à Rs 11,17 Lakhs.

2. Nouvelles fonctionnalités

Le nouvel i20 reçoit des tonnes de mises à niveau de fonctionnalités, 26 fonctionnalités plus précisément. Certains des nouveaux points forts comprennent:

Lampes frontales à LED Feux arrière à LED en forme de Z Lampes de flaque d’eau Toit ouvrant électrique One Touch Groupe d’instruments entièrement numérique Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces Technologie de voiture Internet Blue Link Démarrage / arrêt du moteur à distance Configuration des enceintes Bose Premium Système de purificateur d’air Éclairage ambiant Nouveau volant Jantes en alliage de 16 pouces bicolores taille diamant

3. Nouveaux moteurs

Moteur Nouveau i20 Ancien i20 1,2 litre d’essence Kappa 83 PS / 88 PS 83 PS 1,5 litre diesel 100 PS – 1,0 litre turbo essence 120 PS –

La nouvelle i20 sera livrée avec trois options de moteur tandis que l’ancienne i20 n’était livrée qu’avec un moteur à essence. Son moteur diesel a été arrêté plus tôt cette année en raison des normes d’émission BS4. La nouvelle i20 partage le même moteur essence quatre cylindres de 1,2 litre avec l’ancienne i20. Les nouveaux ajouts incluent un moteur turbo-diesel de 1,5 litre de 100 PS et un moteur turbo essence à trois cylindres de 1,0 litre de 120 PS.

4. Nouvelles options de boîte de vitesses

Moteur Nouveau i20 Ancien i20 1,2 litre d’essence Kappa MT / CVT à 5 vitesses MT 5 vitesses 1,5 litre diesel MT 6 vitesses – 1,0 litre turbo essence DCT 7 vitesses / iMT 6 vitesses –

Comme le moteur diesel a été arrêté, l’i20 a également perdu sur ses variantes CVT. Cela a été fait pour se concentrer entièrement sur la production de la nouvelle i20. Le nouveau modèle dispose de cinq options de boîte de vitesses. Comme précédemment, le moteur à essence est livré avec une MT à 5 vitesses et une CVT. Le moteur diesel reçoit un bâton manuel à 6 vitesses et aucun AT. Le moteur turbo reçoit une unité DCT et le dernier iMT à 6 vitesses (boîte de vitesses manuelle sans embrayage).

5. Plus grande taille

Dimensions Ancien i20 Nouveau i20 Différence Longueur 3985 mm 3995 mm 10 mm Largeur 1734 mm 1775 mm 41 mm la taille 1505 mm 1505 mm – Empattement 2570 mm 2580 mm 10 mm Dégagement aux épaules 1350 mm 1390 mm 40 mm Dégagement aux jambes 850 mm 938 mm 88 mm

Le nouveau i20 est légèrement plus grand que l’ancien modèle. La longueur a augmenté de 10 mm, la largeur de 41 mm et l’empattement de 10 mm. La hauteur reste la même que précédemment à 1505 mm. En termes d’espace de cabine, l’espace aux épaules et aux jambes a augmenté de 40 mm et 88 mm respectivement.

6. Plus de sécurité

La nouvelle i20 obtient une structure de carrosserie plus solide avec 66% d’acier à haute résistance utilisé maintenant. Il reçoit également une toute nouvelle plate-forme K légère qui est plus avancée en matière de sécurité. Les nouvelles fonctionnalités de sécurité comprennent: