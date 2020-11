Hyundai Grand i10 prend feu alors qu’il transporte des pétards

Parmi les nombreuses victimes qui se produisent en Inde chaque Diwali, voici l’incident d’un Hyundai Grand i10 prenant feu alors qu’il transportait des pétards et on peut le voir rouler dans la rue, tout en feu.

Chaque année, en Inde, la saison des fêtes de Diwali voit de nombreux cas d’incendie signalés dans tout le pays. L’explosion de pétards est quelque chose qui séduit grandement les Indiens, mais cela comporte évidemment ses propres risques. Ici, nous avons un incident d’une voiture transportant des pétards qui a pris feu au milieu d’une rue à Rajkot, Gujarat. Cette vidéo de la voiture en flammes est devenue virale sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Regardons ce qui s’est réellement passé ici. La voiture en question semble être une Hyundai Grand i10.

La Hyundai Grand i10 s’enflamme avec des pétards à l’intérieur de ce Diwali.

Dans cette vidéo, nous pouvons voir la voiture rouler dans la rue engloutie par les flammes et la fumée. Les pétards continuent d’éclater à l’intérieur de la voiture, presque continuellement, comme on peut le voir et l’entendre dans la vidéo. Des rapports non confirmés affirment qu’il y avait quatre passagers à l’intérieur de la voiture, y compris le conducteur. Bien que trois d’entre eux aient réussi à s’échapper indemnes de l’incident, l’un d’eux a été blessé. Regardez la vidéo dans le lien ci-dessous.

La voiture peut être vue rouler dans la rue en feu, car le conducteur doit avoir laissé la voiture engagée dans la conduite en essayant de sortir de la voiture en cas d’urgence. Bien que la cause exacte de l’incendie ne soit pas connue, cela pourrait être plusieurs raisons en réalité. Il peut y avoir un court-circuit électrique dans les composants électriques de la voiture ou les pétards peuvent avoir été incendiés en raison du frottement statique.

Quelle qu’en soit la raison, la situation aurait pu être bien pire pour les passagers à l’intérieur de la voiture et même pour des passants innocents sur la route. La saison Diwali voit en particulier une énorme augmentation des incidents liés aux incendies chaque année. Cette année même, les services d’incendie de Delhi ont été signalés avec pas moins de 206 incidents, quatre d’entre eux étant vraiment importants, et un faisant même la mort à Mundka.

L’interdiction des pétards est peut-être la bonne façon d’aller de l’avant. Avec l’augmentation des niveaux de pollution dans tout le pays et de tels décès qui continuent d’être monnaie courante, nous pouvons garantir un Diwali plus sûr et plus heureux, même sans les pétards. Même si vous faites exploser des pétards, nous vous conseillons d’être prudent avec eux et de faire particulièrement attention à la manière dont vous les manipulez. La sécurité doit toujours être la priorité absolue.