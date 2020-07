Hyundai Elantra BS6 : c’est désormais la seule berline diesel parmi ses rivales !

Hyundai a lancé le nouveau diesel BS6 Elantra qui est livré avec le même moteur que Creta. Les prix commencent à Rs 18,70 Lakhs.

Hyundai a lancé le nouveau diesel BS6 Elantra, après une interruption de quelques mois. Elantra est désormais la première et la seule berline de ce segment à proposer un moteur diesel conforme à la norme BS6. Sur les quatre premières berlines de ce segment, Corolla Altis et Skoda Octavia ont été abandonnées le mois dernier.

BS6 Hyundai Elantra diesel est livré avec un moteur turbo diesel de 1,5 litre qui vient également sur Kia Seltos, Hyundai Creta et Verna. Le moteur est bon pour 115 ch et 250 Nm de couple maximal. La berline diesel est couplée à une boîte manuelle à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses AT. Plus tôt, il était livré avec une unité diesel de 1,6 litre qui produisait 128 BHP et 260 Nm, ce qui le rend beaucoup plus puissant.

Dans le segment des berlines de direction haut de gamme, il ne reste que Elantra et Honda Civic. Ce dernier recevra prochainement un moteur diesel BS6 et ses réservations sont également ouvertes. Cependant, Elantra restera le seul de sa catégorie à proposer une combinaison diesel-auto. La Civic sera livrée avec une boîte manuelle à 6 vitesses.

Les prix du diesel Elantra commencent désormais à Rs 18,70 Lakhs pour la variante SX et Rs 20,65 Lakhs pour la variante SX (O). Même l’essence est disponible dans les deux mêmes variantes. Elantra ne propose aucune variante de base. Récemment, il a également subi un lifting qui a donné à la berline quelques nouvelles fonctionnalités et des ajustements cosmétiques mineurs.

Les nouvelles fonctionnalités de l’Elantra comprennent la recharge sans fil, les sièges avant ventilés, une nouvelle console d’instruments avec MID, le régulateur de vitesse automatique, des sièges réglables en 10 directions avec support lombaire et la technologie Bluetlink de Hyundai Venue. Les dispositifs de sécurité incluent le contrôle de maintien en côte, le système de surveillance de la pression des pneus, les capteurs de stationnement avant, la caméra de stationnement arrière, les freins à disque avant et arrière, six airbags et l’ABS avec EBD.

L’autre moteur sur Elantra est le même moteur à essence de 2,0 litres NA qui est venu plus tôt. L’unité consomme 152 BHP et 196 Nm de couple de pointe, couplé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Les améliorations cosmétiques incluent de nouveaux DRL, une plus grande calandre en cascade, de nouvelles roues en alliage et des pare-chocs rafraîchis.