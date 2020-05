Hyundai Creta Turbo est la moins vendue; Les variantes diesel sont les meilleures ventes

La Hyundai Creta 2020 a été lancée en mars et les réservations sont en cours sur le site officiel de Hyundai.

Dans une interview à une autre publication, un haut responsable de Hyundai a révélé certains détails sur la vente de Hyundai Creta. Le SUV nouvelle génération est actuellement l’un des SUV les plus parlés au pays. Il a été lancé en mars, quelques jours seulement avant le début du verrouillage et ses livraisons devraient commencer une fois les concessions ouvertes.

Parmi toutes les unités de la Hyundai Creta 2020 réservées jusqu’à ce jour, 55% d’entre elles représentent les variantes diesel. Le reste des 45% comprend des variantes essence et turbo essence. De ce fait, l’essence turbo est confrontée à la moindre demande parmi les trois options. Fait intéressant, le Creta Turbo est celui dont on parle le plus.

Lire aussi: Hyundai Creta SX (O) Vs Kia Seltos GTX + 2020 – Comparaison des fonctionnalités

Hyundai Creta obtient un ensemble complet de nouveaux moteurs et options de boîte de vitesses. Tout d’abord, il obtient un moteur diesel de 1,5 litre qui produit 110 ch et est associé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Le moteur à essence est également un quatre cylindres de 1,5 litre qui pompe 110 ch et est livré avec une option d’un MT à 6 vitesses ou d’un CVT. Ces deux moteurs sont désormais également disponibles sur la nouvelle Verna.

Le troisième moteur proposé est le T-GDI turbo-essence de 1,4 litre qui produit 143 ch et est associé à un DCT à 7 vitesses en standard. Ces trois moteurs proviennent de Kia Seltos et sont déjà conformes à BS6. Consultez les prix détaillés ici et voyez la différence par vous-même:

Variantes Manuel de l’essence Essence IVT Manuel Diesel Diesel AT Turbo essence DCT E 9,99 Lakhs EX 9,99 Lakhs 11.49 Lakhs S 11.72 Lakhs 12,77 Lakhs SX 13.46 Lakhs 14.94 Lakhs 14.51 Lakhs 15,99 Lakhs 16.16 Lakhs SX (O) 16h15 Lakhs 15,79 Lakhs 17.20 Lakhs 17.20 Lakhs

Lire aussi: La liste des fonctionnalités de la Hyundai Creta Variante Wise 2020 révélée

La différence entre les versions haut de gamme diesel AT et turbo-essence DCT n’est rien. Par rapport à la variante manuelle diesel, il y a une différence de près de 1,4 Lakhs. Si nous ignorons la transmission automatique, le manuel SX (O) Diesel offre les mêmes fonctionnalités que vous obtenez sur le diesel-AT. Les variantes turbo-essence ont juste quelques fonctionnalités cosmétiques de plus, sinon, même il obtient la même liste.