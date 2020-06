Hyundai a recueilli plus de 30 000 réservations pour la nouvelle génération de Creta.

Avec plus de 30 000 réservations, la Hyundai Creta est déjà le modèle le plus vendu de la société pour mai 2020. Plus de 55% de toutes les ventes de Creta étaient au diesel tandis que les deux versions essence représentaient les 45% restants.

La nouvelle génération de Hyundai Creta a toujours eu une tâche énorme à accomplir en remplissant les chaussures de l’ancienne Creta. Et a à juste titre résisté aux attentes. Hyundai India a annoncé que la nouvelle génération de Creta a franchi la barre des 30 000 réservations depuis son lancement en mars, plus tôt cette année. En fait, en mai 2020, la Creta était le modèle le plus vendu de Hyundai en Inde avec 3212 unités expédiées aux concessionnaires. Hyundai a atteint cet objectif malgré le verrouillage à l’échelle nationale qui a été imposé juste après le lancement de la nouvelle Creta. L’entreprise devait s’assurer que les concessionnaires sont approvisionnés pour une livraison rapide des véhicules, car les réservations en ligne étaient toujours ouvertes.

La nouvelle Creta représentait près de la moitié des ventes totales de Hyundai en mai 2020, ne laissant ainsi aucun doute qu’elle est redevenue le mode de vente le plus vendu de la société. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que 55% de tous les Cretas vendus à ce jour étaient des variantes diesel tandis que les 45% restants comprenaient les deux itérations essence. Hyundai affirme que les clients ont été vraiment impressionnés par la liste étendue des fonctionnalités de la nouvelle génération de Creta. Certaines de ces caractéristiques sont des caractéristiques de premier plan telles que le toit ouvrant panaramaïque, les palettes de changement de vitesse, le frein de stationnement électronique avec maintien automatique, le coussin d’appui-tête du siège arrière, le frein à disque arrière et les deux embouts d’échappement.

La Creta a toujours été un choix populaire en ce qui concerne les VUS avec un budget de Rs 15 Lakhs. Bien que les prix de la Creta nouvelle génération dépassent un peu la Rs 15 lakh, c’est l’un des VUS les plus riches en fonctionnalités de la catégorie et très fiable et mais le style de la Creta nouvelle génération est assez polarisant. Cependant, en regardant les chiffres, il semble que la plupart des gens trouvent que le style pose problème. Les nouveaux Creta et Seltos sont basés sur la même plate-forme et utilisent également le même ensemble de moteurs. Les moteurs essence et diesel de 1,5 L et le moteur turbo essence de 1,4 L sont partagés par les deux voitures.

Le moteur à essence de 1,5 L produit 115 ch et 144 Nm de couple maximal. Le moteur diesel produit quant à lui 115 ch et 254 Nm de couple maximal. Enfin, le moteur turbo essence produit 145 ch et 247 Nm de couple maximal. Les moteurs essence et diesel obtiennent un MT à 6 vitesses en standard. Avec le moteur à essence, vous pouvez également choisir une boîte de vitesses CVT. Avec le moteur diesel, vous avez la possibilité d’un convertisseur de couple à 6 vitesses AT. Le moteur à essence turbo est couplé à un DCT à 7 vitesses en standard. Sur Seltos, vous avez également la possibilité d’un MT à 6 vitesses.

Les caractéristiques exceptionnelles de Creta comprendront un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, la technologie Blue Link avec 55 fonctionnalités, un toit ouvrant panoramique, un tableau de bord numérique, des sièges inclinables arrière, un purificateur d’air à écran tactile automatique, des essuie-glaces à détecteur de pluie et bien plus encore. En termes de sécurité, il dispose de six airbags, ABS avec EBD, VSC, Hill Assist Control, freins à disque arrière, IRVM à atténuation automatique et caméra de stationnement arrière. Le prix attendu de la nouvelle Creta se situe entre Rs 10 Lakhs et Rs 17 Lakhs (ex-showroom). Pendant ce temps, il a déjà commencé à atteindre les concessionnaires et les réservations peuvent être effectuées en ligne, sur leur site officiel également.