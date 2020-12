Hyper Toy Drive 2020, escadrons Star Wars, gardiens des Whills, Dark Troopers et plus encore! – / Film

Dans cette édition de Star Wars Bits:

Toys for Tots, l’organisation caritative connue pour offrir des cadeaux aux enfants dans le besoin, a été particulièrement touchée par COVID, et les personnes qu’ils aident en ont plus que jamais besoin cette année. C’est pourquoi douze Guerres des étoiles podcasts – y compris Autour de la galaxie et Beyond the Blast Doors Live – forment une alliance pour collecter des jouets cette saison des fêtes.

Donner un jouet est facile! Sélectionnez les jouets à partir du lien Amazon Hyper Toy Drive, passez votre commande et sélectionnez l’adresse BTBD Toy Drive à laquelle expédier, et ils seront livrés au point de collecte Beyond the Blast Doors dans le New Jersey. Une fois la collecte terminée, tous les cadeaux que vous avez donnés seront livrés à l’équipe de Toys For Tots dans le centre du New Jersey à temps pour être donnés aux enfants dans le besoin.

La liste Amazon peut être trouvée ici, et les commandes doivent être terminées avant minuit HNE, le 4 décembre 2020. Partagez la magie de Guerres des étoiles avec la prochaine génération. Ceci est le chemin.

Guerres des étoiles Tour d’horizon des podcasts

Le podcast Blast Points célèbre l’année de la saga avec un examen approfondi de Rian Johnsoncommentaire audio de Star Wars: Les derniers Jedi.

L’année de la saga continue et c’est enfin l’heure de ce petit film dont personne ne parle jamais, THE LAST JEDI. Rejoignez-nous alors que nous examinons le commentaire perspicace et fascinant de l’écrivain / réalisateur / roi / sorcier Rain Johnson pour le film et tous les secrets qu’il contient. Des connexions de force, le voyage du héros, le rôle de Luke aux références de Young Ones, voici le commentaire qui est l’étincelle qui allumera le feu de votre amour TLJ! Ecoute maintenant.

Blast Points a également un épisode fantastique sur la sortie récente du livre, D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque et, pour les abonnés de Patreon, des critiques d’épisodes inégalées de Le mandalorien.

Talking Bay 94 a une entrevue avec l’artiste numérique Industrial Light & Magic et le superviseur de la composition Todd Vaziri, qui a travaillé sur chaque Guerres des étoiles film depuis 2002, en commençant par Attaque des clones.

Que ce soit pour les préquels (y compris le duel final sur Mustafar), les suites (déterminer le ressentir d’un moderne Guerres des étoiles film), les spin-offs (contribuant à donner vie à Tarkin et à la course de Kessel), les manèges de parcs à thème Tours d’étoiles et Montée de la résistance), ou le Green Screen Challenge de Stephen Colbert, la passion de M. Vaziri pour la réalisation de films est évidente dans chacun de ses plans et dans chacune de ses réponses sur cet épisode. Ecoute maintenant.

Skytalkers a un excellent épisode sur le documentaire de 2004 Empire of Dreams: L’histoire de la trilogie Star Wars, qui est actuellement en streaming sur Disney +.

Brandon Wainerdi (Talking Bay 94) rejoint Caitlin et Charlotte pour se plonger dans le documentaire de 2004 «Empire of Dreams». Ils discutent de leurs impressions, de la manière dont cela a façonné leur fandom, de leurs moments préférés et plus encore. De plus, une discussion sur d’autres moments de Star Wars dans les coulisses * et * Brandon répond à la question du dîner Star Wars. Ecoute maintenant.

The Resistance Broadcast est le Guerres des étoiles podcast de les épisodes récents incluent une discussion sur Katee Sackhoff innovant en tant que premier Guerres des étoiles doubleur pour passer de l’animation à l’action en direct en jouant le même personnage.

Nous donnons également notre point de vue sur le LEGO Star Wars Holiday Special, et jetons un coup d’œil aux récents commentaires de Daisy Ridley sur la suite de la trilogie, l’avenir de Rey et ses réflexions sur les habitudes alimentaires de Baby Yoda. Nous clôturons les choses en discutant de vos questions soumises dans #AskTheResistance. La base de la Résistance est ouverte à tous, alors faites connaître notre podcast Star Wars et rejoignez-nous! Ecoute maintenant.

Le podcast du Sénat impérial discute des dernières Guerres des étoiles des nouvelles, y compris des discussions sur le fandom, Escadrons Star Wars, Minecraft, Le LEGO Star Wars Holiday Special, et plus.

Le podcast du Sénat impérial est un endroit où les fans de Star Wars peuvent vraiment s’amuser tout en parlant de cet opéra spatial idiot. Qu’il s’agisse du dernier film Star Wars, de parler avec des invités de la barbe du comte Dooku ou simplement de rire du dernier mème – le Sénat impérial est là pour vous. Ecoute maintenant.

Sur Rogue Podron, l’équipage poursuit sa plongée sur Alexandre libéréde Shadow Fall: un roman de l’escadron de l’alphabet.

Nous continuons notre voyage à travers le deuxième livre Alphabet Squadron, en discutant des chapitres 10-12 de Shadow Fall par Alexander Freed. Ecoute maintenant.

L’équipage de Rogue Podron a également une émission dérivée, Podralorian, où ils discutent du dernier épisode de la série de streaming en direct.

Sur les autres bits de Bespin (BOB The Podcast) – Guerres des étoiles scooper Bulletin Bespin discute de ce qu’il ressent avec le co-animateur Isaac Pevy. Les sujets incluent Guerres des étoiles, les jeux vidéo et la culture pop en général.

Dans cet épisode: Star Wars (The Mandalorian, apparition d’Ochi of Bestoon dans la série de bandes dessinées Darth Vader et The LEGO Star Wars Holiday Special) ainsi que des extraits de Thor: Love and Thunder, le jeu vidéo The Avengers et une diatribe épique sur Zack Snyder et son précieux petit Ligue de justice Couper. Ecoute maintenant.

Guerres des étoiles Tour d’horizon de YouTube

Vous pouvez toujours compter sur Alex et Mollie Damon sur Star Wars Explained pour vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles de cette galaxie lointaine, très lointaine. Découvrez leurs vidéos récentes sur Bo-Katan et Dark Troopers et ce que leur apparence signifie pour l’avenir de Le mandalorien.

Noah Outlaw, Corey Van Dyke, et des amis discutent Le mandalorien Chapitre 12: Le siège à Kessel Run Transmissions.

John Hoey, James Baney, et Lacey Gilleran discutez de l’état de Star Wars en 2020 sur The Resistance Broadcast:

Découvrez cet hommage impressionnant à Ahsoka Tano par The Warleader Productions.

Art et décoration officiels de Star Wars par Regal Robot

Lucasfilm et Regal Robot se sont associés pour proposer des meubles, des œuvres d’art, des décors et des personnages et bustes grandeur nature de Star Wars. Vous pouvez acheter une réplique de crâne de mythosaure sur Le mandalorien, une mini-sculpture basée sur l’impressionnant crâne à l’aspect métallique vu au-dessus de la porte de l’armurier dans la série Disney +. Également disponible, un aimant Bantha doux, ainsi que des plaques murales inspirées de Kenner.

Dans un monde plus vaste: Star Wars Art & Zines

«Into a Larger World» est un fanzine Star Wars réalisé par Kara DJ (@sacredsomethingbykara), un artiste de collage du New Jersey. Chaque numéro combine différents médiums dans un style fanzine classique, examinant et célébrant une partie différente de l’univers et du fandom de Star Wars.

Les fanzines font partie intégrante et souvent féminine de la communauté des fans depuis plus de 40 ans, et Kara se consacre à la poursuite de la tradition, y compris souvent des œuvres d’art et des écrits d’autres membres du fandom ainsi que ses propres mises en page colorées. Sept numéros ont été publiés en 2019 et la première année complète de numéros sera lancée en janvier 2020. Pour plus d’informations, visitez l’Instagram de Kara ou abonnez-vous à son zine ici.

Amy Richau Je t’aime. Je sais: leçons d’amour et d’amitié

Amy Richau, fondateur de 365 Guerres des étoiles – un site Web génial qui met en évidence les efforts incroyables des femmes Guerres des étoiles – a un nouveau livre qui sort, Star Wars: Je t’aime. Je sais.: Leçons d’amour et d’amitié. Voici le synopsis officiel:

Les relations peuvent être complexes – votre père aurait pu se tourner vers le côté obscur, votre partenaire pourrait être une princesse ou votre meilleur ami pourrait parler dans plus de 7 millions de formes de communication et ne jamais cesser de parler! Ce livre partage quelques conseils avisés sur les romances, les amitiés et les relations familiales du favori des fans Guerres des étoiles des personnages tels que Han et Leia, Rey et Kylo Ren, et Finn et Poe.

Le livre, qui est disponible en pré-commande sur Amazon, est décrit comme le cadeau parfait pour la Saint-Valentin ou l’anniversaire de votre éleveur de nerfs débraillé, Star Wars: Je t’aime. Je sais est un guide léger sur les relations avec des citations, des moments classiques et des personnages du Guerres des étoiles galaxie.

Star Wars: Gardiens des Whills – Le Manga

L’adaptation manga du roman Star Wars: Gardiens des Whills par Greg Rucka revisite les personnages préférés des fans Baze Malbus et Chirrut Îmwe avant de rejoindre l’Alliance rebelle dans Gareth Edwards‘ Rogue One: Une histoire de Star Wars. Voici le synopsis officiel:

Résidant au-dessus du temple de Kyber sur Jedha, les Gardiens des Whills, Baze Malbus et Chirrut Îmwe, avaient espéré maintenir un équilibre pacifique malgré la présence croissante de l’Empire dans leur ville sainte. Pourtant, ils ont du mal à rester fidèles à la Force alors que les stormtroopers menacent de prendre le relais. Quand un rebelle nommé Saw Gerrera apparaît leur offrant une chance d’aider Jedha, Baze et Chirrut doivent décider s’ils sont prêts à faire des compromis pour la paix, ou si le plan de Saw est trop dangereux pour risquer?

Conversation «transparente, honnête» de John Boyega avec Kathleen Kennedy

Dans une interview avec la BBC, John Boyega s’est ouvert sur une conversation «vraiment sympa» qu’il a eue avec le président de Lucasfilm Kathleen Kennedy c’était «bénéfique pour nous deux»:

«Ces types de conversations, vous pouvez entrer dans le domaine de sonner comme si vous essayez simplement de sauver votre propre carrière, mais ce qui est génial maintenant, c’est que c’est maintenant une conversation à laquelle tout le monde a accès», dit-il. «Maintenant, les gens peuvent s’exprimer à ce sujet en sachant que tout personnage que nous aimons, en particulier dans ces grandes franchises, les merveilles ou la guerre des étoiles, nous les aimons à cause des moments qui leur sont donnés, nous les aimons à cause de ces moments, et ils ‘ re des moments héroïques que ces producteurs décident tous pour ces personnages. Nous devons donc voir cela dans nos personnages qui peuvent être noirs et d’autres cultures. »

Boyega a précédemment déclaré que si les étoiles blanches de la récente Guerres des étoiles films, en particulier Daisy Ridley et Pilote Adam, ont reçu des personnages avec des «nuances», les autres acteurs n’étaient pas aussi bien servis.

« Ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire ressortir un personnage noir, de les commercialiser pour qu’ils soient beaucoup plus importants dans la franchise qu’ils ne le sont et de les pousser ensuite sur le côté », a-t-il déclaré en septembre. «Par exemple, vous saviez quoi faire avec Daisy Ridley, vous saviez quoi faire avec Adam Driver. Tu savais quoi faire avec ces autres personnes, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran, en ce qui concerne John Boyega, vous savez tout.

Star Wars: Escadrons Mises à jour

Avez-vous joué Star Wars: Escadrons? Si tel est le cas, il y a une baisse de l’offre entrante sous la forme d’une mise à jour de contenu gratuite en deux parties. Une nouvelle carte multijoueur, Fostar Haven, et quatre nouveaux composants de vaisseau seront ajoutés ce mois-ci, et deux nouveaux chasseurs stellaires (le B-wing et le TIE Defender) et des matchs personnalisés seront déployés en décembre.

Le chasseur B-wing se démarque de la flotte alors que les pilotes de New Republic prennent la barre du starfighter avec un système de contrôle gyroscopique. Le pilote reste debout dans le cockpit pendant que les ailes pivotent autour d’eux, créant une expérience unique en son genre. Escadrons. «Cela fonctionnera de la même manière que vous soyez en VR ou sur un écran traditionnel», dit Mir. «C’est un mécanicien amusant et unique.»

Apprenez tout sur les mises à jour à venir dans une interview avec le producteur Thomas Mir sur StarWars.com.

La coutume de Joshua Izzo Guerres des étoiles Figurines

Joshua Izzo est un illustrateur, écrivain, responsable des licences de divertissement et producteur de télévision pour enfants qui aime non seulement Guerres des étoiles jouets mais en les fabriquant aussi. Découvrez l’Instagram de Josh (@joshuaizzo) où il affiche ses incroyables talents pour la personnalisation de figurines d’action. Je voudrais. Etrès. Célibataire. Un. Et j’ai le sentiment que vous aussi!

Et c’est tout pour cette édition de Star Wars Bits! Si vous avez quelque chose de cool de l’univers Star Wars qui devrait être inclus dans cette colonne, tendre la main sur Twitter!

