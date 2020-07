Hyper Scape est jouable instantanément sur PS5

Ubisoft a actuellement son nouveau jeu de tir Battle Royale Hyper Scape annoncé uniquement pour les consoles actuelles, mais assure qu’il sera jouable sur PS5 et XSX à partir du jour 1.

Hyper Scape a été conçu dès le départ comme un jeu de tir Battle Royale intense, vertical et rapide. Des équipes de trois joueurs et des joueurs en solo plongent dans la ville virtuelle futuriste de Neo-Arcadia et s’affrontent dans des combats dynamiques alors qu’ils se déplacent rapidement des rues étroites aux toits ouverts et aux salles mortelles.

Concernant la rétrocompatibilité, le directeur du jeu, Jean-Christophe Guyot, a déclaré:

«Hyper Scape sera jouable dès le lancement des nouvelles consoles sur Xbox Series X et PlayStation 5 dans la même version que Xbox One et PlayStation 4. Nous examinons actuellement le développement de fonctionnalités et de performances spécifiques pour la prochaine génération. Avec le rythme rapide du jeu, nous apprécions toujours la réactivité et la fréquence d’images. «

Hyper Scape est actuellement dans une sorte de phase bêta sur PC et devrait être entièrement publié à l’été 2020.