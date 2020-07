Hyper Scape – Bande-annonce cinématique et gameplay pour le jeu de tir Battle Royale gratuit

Ubisoft présente la bande-annonce cinématique officielle et d’autres scènes de gameplay Hyper scape, leur nouveau jeu de tir Battle Royale gratuit qui sera bientôt jouable sur consoles. Avec Hyper Scape, Ubisoft cible des concepts réussis tels que Apex Legends.

Hyper scape a été conçu dès le départ comme un jeu de tir Battle Royale intense, vertical et rapide. Des équipes à trois joueurs et des joueurs en solo plongent dans la ville futuriste et virtuelle de Neo-Arcadia et s’affrontent dans des échanges de tirs dynamiques alors qu’ils se déplacent rapidement d’avant en arrière dans les rues étroites pour ouvrir les toits et les salles mortelles.

En plus conduit Hyper scape Hacks one. Les hacks sont des capacités spéciales qui sont réparties sur toute la carte et permettent de récupérer des armes. Les hacks permettent des compétences offensives et défensives qui peuvent être adaptées aux tactiques de jeu individuelles. Poser un visage, rechercher des adversaires, protéger l’équipe avec un grand mur ou devenir invisible pour se faufiler sur des adversaires en sont quelques exemples. Les hacks peuvent être combinés et échangés intuitivement. Tous les hacks et armes peuvent être améliorés dans leurs propriétés avec la fonction Fusion.

Hyper scape apporte également de nouvelles innovations et un nouveau swing au genre Battle Royale. Ceux-ci incluent des fonctionnalités telles que la désintégration soudaine, dans laquelle le monde de Neo-Arcadia se dissout dans différentes zones, ou la fonction unique Echo, qui permet aux joueurs de rester dans le jeu après avoir été éliminé. A la fin de chaque match en Hyper scape l’épreuve de force commence, à laquelle la couronne apparaît sur la carte. Les joueurs peuvent gagner de deux manières différentes. Soit vous obtenez la couronne et parvenez à la porter avec votre équipe pendant 45 secondes, soit vous êtes le dernier joueur ou escouade survivant.

Hyper scape sera lancé sur consoles plus tard cette année.