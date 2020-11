Husqvarna Svartpilen 250 contre KTM Duke 250

Voici une course de dragsters à grande vitesse entre Husqvarna Svartpilen 250 et KTM Duke 250, tous deux ayant littéralement le même moteur.

Husqvarna Svartpilen 250 et Vitpilen 250 sont basés sur la KTM Duke 250 elle-même, empruntant le même moteur et d’autres composants. C’est essentiellement une moto suédoise mais récemment acquise par KTM. Le design de ces trois motos est complètement différent car KTM se révèle un peu flashy, ces motos sont subtiles et agressives.

Comme ils partagent tous les deux le moteur, découvrons qui sera le vainqueur de leur course de dragsters. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le Svartpilen 250 jumelé au Duke 250. Notez que nous n’approuvons pas ces vidéos et les personnes qui font de telles vidéos. Nous décourageons tout le monde de faire ces courses ou cascades en toute sécurité, dans un environnement contrôlé.

Lisez aussi: Ninja 300 contre Duke 390 contre Dominar 400 contre Apache RR 310 – Course à toute vitesse!

Au début de la course, nous pouvons voir le Duke prendre les devants et gagner rapidement de la vitesse. Très vite, le Duke dépasse Husqvarna, cependant, vers la fin, on voit ce dernier prendre la tête dans la course de vitesse maximale. Les deux peuvent être vus franchir 140 km / h, mais son Husqvarna qui atteint la vitesse de pointe la plus élevée des deux.

Dans la deuxième rangée, vous pouvez voir à nouveau, Duke prenant rapidement les devants. Cependant cette fois, le Husqvarna rattrape très vite et jusqu’à la fin, les deux maintiennent une distance parallèle. Vers la ligne rouge, les deux se croisent en même temps. Duke pèse en fait environ 13 kilogrammes de plus et offre également 250 tr / min supplémentaires de plage de couple de pointe.

Les deux sont des vélos de rue nus qui vont avec la même posture de conduite et le même niveau d’aérodynamisme. Cette canne peut être qualifiée de cas de compétence de conduite pure ou de meilleur changement de vitesse. Le Duke 250 est au prix de Rs 2,05 Lakhs, tandis que le Svartpilen est de Rs 20 000 moins cher pour Rs 1,85 Lakhs (ex-showroom). Les deux peuvent être achetés dans le showroom KTM lui-même.