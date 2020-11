Husqvarna Svartpilen 250 contre Bajaj Dominar 250

Ici, nous avons comparé l’accélération et le freinage de la Husqvarna Svartpilen 250 à la Bajaj Dominar 250, deux des dernières motos de 250 cm3 et toutes deux propulsées par un moteur dérivé de KTM Duke 250. Voyons comment ça roule.

Le segment des motos 250cc a beaucoup explosé ces derniers temps et si vous recherchez une moto de banlieue sportive, c’est le segment que vous devriez regarder. Il y a plus d’options que jamais. Si vous recherchez une moto sportive de 250 cm3, la KTM Duke 250 est immédiatement la première moto qui vous vient à l’esprit. Mais que faire si vous cherchiez un petit quelque chose d’autre avec le même caractère sportif. Ce sont les nouveaux Husqvarna Svartpilen 250 et Bajaj Dominar 250 qui devraient parfaitement correspondre à votre facture. Mais lequel de ces deux est le plus rapide, lequel accélère et freine le plus fort? Eh bien, découvrons.

Ce test a été réalisé par Zigwheels et bien que les deux motos soient alimentées par le même moteur 250 cm3 dérivé de KTM Duke 250, il y a un monde de différence entre elles. La Husqvarna Svartpilen 250 obtient son moteur de 250 cm3 dans les mêmes spécifications que la Duke 250 et produit une puissance de 30 ch. Pendant ce temps, le Dominar 250 produit 27PS de puissance, et qu’il produit un peu plus haut dans la plage de régime. Le Svartpilen produit également 1Nm de couple de plus que le Dominar 250. Quant au poids, le Dominar 250 pèse 180 kg (trottoir) tandis que le Husky ne pèse que 154 kg (trottoir).

Le Husky est clairement le plus rapide des deux.

Accélération

Husqvarna Svartpilen 250 Bajaj Dominar 250 0-60 km / h 3,45 secondes 4,18 secondes 0-100 km / h 8,64 secondes 10,92 secondes

Si l’on tient compte de l’avantage en puissance et en couple pour le Svartpilen 250 et bien moins lourd que le Dominar 250, les résultats en accélération seront assez évidents, et les chiffres le disent exactement. Alors que le Husky est capable de sprinter de 0 à 60 km / h en moins de 4 secondes, le Dominar 250 prend 4,18 secondes, soit une différence de 0,84 seconde. L’écart se creuse encore plus dans le sprint 0-100 km / h où le Dominar est 2,28 secondes plus lent. La légèreté et plus de puissance ont toujours été la formule pour être rapide.

Le Bajaj Dominar 250 freine cependant mieux.

Accélération Roll-On

Husqvarna Svartpilen 250 Bajaj Dominar 250 30 à 70 km / h 4,91 secondes 5,60 secondes 40 à 80 km / h 6,60 secondes 7,92 secondes

Même en termes d’accélération du roulement, la Husqvarna est toujours plus rapide des deux avec une marge assez confortable. La Dominar 250 parvient à combler un peu l’écart en raison de son milieu de gamme plus charnu, mais ce n’est toujours pas suffisant pour compenser moins de puissance et plus de poids. C’est aussi cet ajustement exact du moteur dans le cas de la Dominar 250 qui la rend tellement plus agréable en ville dans des conditions de circulation régulières. Et c’est un avantage considérable pour le Dominar 250.

Freinage

Husqvarna Svartpilen 250 Bajaj Dominar 250 80-0 km / h 32,86 m 31,53 m 60-0 km / h 18,62 m 18,50 m

Bien que les deux motos utilisent le même matériel de freinage, les résultats ici ont été un peu choquants. La Dominar 250 parvient à mieux s’arrêter que la Svartpilen 250 dans les deux cas de décélération de 80-0 km / h et 60-0 km / h. Et c’est malgré le poids supplémentaire. Eh bien, parce que les freins de la Dominar 250 ont toujours eu une bonne progression, du mordant et du retour, c’est pourquoi il est d’autant plus facile de freiner fort sur la Dominar 250.