Humpday et Mad Men réalisateur avait 54 ans / Film

De nombreux noms notables sont décédés en raison de complications du coronavirus, mais aujourd’hui apporte les nouvelles choquantes et inattendues du réalisateur de films et de télévision indépendant Lynn Shelton mourir à 54 ans d’autres complications. Le cinéaste a travaillé sur tout, des films indépendants de mumblecore comme Humpday et La sœur de votre sœur pour frapper des émissions de télévision comme Des hommes fous et LUEUR, et malheureusement, elle est décédée de façon inattendue hier d’un trouble sanguin non identifié auparavant.

Comédien et acteur Marc Maron, qui n’était pas seulement un collaborateur créatif mais un partenaire romantique récent, a fait une déclaration à IndieWire confirmant la nouvelle de la mort de Lynn Shelton à un âge tragiquement jeune. Maron a déclaré:

«J’ai de terribles nouvelles. Lynn est décédée la nuit dernière. Elle s’est effondrée hier matin après avoir été malade pendant une semaine. Il y avait une condition sous-jacente auparavant inconnue. Ce n’était pas COVID-19. Les médecins n’ont pas pu la sauver. Ils ont essayé. Difficile. Je l’aimais beaucoup comme je le savais aussi. C’est dévastateur. Je suis nivelé, le cœur brisé et en état de choc complet et je ne sais pas vraiment comment avancer en ce moment. J’avais besoin que vous sachiez tous. Je ne connais pas certains d’entre vous. J’en fais certains. J’essaie juste de faire savoir aux gens qui étaient importants pour elle. C’était une artiste belle, gentille, aimante et charismatique. Son esprit était une pure joie. Elle m’a fait plaisir. Je l’ai rendue heureuse. Nous étions heureux. Je la faisais rire tout le temps. On a beaucoup ri. Nous commencions une vie ensemble. Je ne peux vraiment pas croire ce qui se passe. C’est une perte horrible et triste. »

La carrière de Lynn Shelton a commencé au Slamdance Film Festival en 2006, qui opère à proximité et en même temps que le Sundance Film Festival, avec un film intitulé Nous remontons le temps. Le film a remporté le Grand Prix du Jury et elle a trouvé le festival du film à nouveau acclamé avec Ma brillance sans effort chez SXSW en 2008.

Mais c’était son film Humpday avec Mark Duplass et Joshua Leonard, ce qui lui a permis de faire une grande percée au Festival du film de Sundance en 2009 et a stimulé le mouvement du film indépendant connu sous le nom de mumblecore, avec jeu et dialogue naturalistes (parfois improvisés), petit budget, accent mis sur le dialogue plutôt que sur l’intrigue, et accent sur les relations personnelles des gens dans la vingtaine et la trentaine. Elle poursuivra cette tendance en écrivant, réalisant, produisant et montant des films tels que La sœur de votre sœur, Touchy Feely, Laggies, et Dehors dans, et elle a récemment réalisé Épée de confiance, qui mettait en vedette Marc Maron.

Shelton a également eu beaucoup de succès en tant que réalisateur de télévision, ayant travaillé sur des émissions telles que New Girl, The Mindy Project, Master of None, Shameless, The Good Place, Santa Clarita Diet, Fresh Off the Boat, A.P. Bio, et LUEUR. Shelton travaillait toujours dur jusqu’à son décès prématuré après avoir récemment réalisé des épisodes de la série Apple TV + Dickinson et The Morning Show, ainsi que la nouvelle série limitée de Hulu Petits feux partout.

Le décès de Shelton est stupéfiant et tragique. Elle n’était pas seulement l’une des meilleures cinéastes féminines travaillant aujourd’hui, mais une réalisatrice fantastique en général. Son décès est une perte qui sera profondément ressentie par l’industrie cinématographique, et nous sommes vraiment attristés d’avoir perdu une voix cinématographique aussi vitale et unique. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. Repose en paix.

