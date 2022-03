Human Resources : le spin-off est-il meilleur ou pire que Big Mouth ?

Prenons un moment pour féliciter Netflix d’avoir imaginé ou plutôt présenté Big Mouth. La série animée qui a commencé comme un programme sur les ados qui traversent la puberté et leurs « monstres d’hormones » a évolué avec succès vers un univers avec l’un des plus riches ensembles de voix de la télévision (pour les fans de VOST). Human Resources, un spin-off de Big Mouth, se concentre sur ces monstres et leurs pairs et est une série qui a été initialement vendue au public comme Big Mouth rencontre The Office. Alors, le pitch est-il toujours d’actualité ?

Human Resources, créée par Nick Kroll, Andrew Goldberg, Kelly Galuska, Jennifer Flackett et Mark Levin, est une comédie sur le lieu de travail qui tourne autour de monstres d’hormones, de moustiques d’anxiété, de papillons d’amour, de sorciers de la honte, de vers de la haine, d’anges de la dépendance, de chats de la dépression et de bien d’autres êtres encore.

Bien que de nombreux personnages bien-aimés de Big Mouth tels que Maury, Connie, Walter, Rochelle, Sonya et Rick soient de retour, Human Resources se concentre également sur Emmy, qui remplace Sonja au travail, et Pete, un rocher de l’île de Pâques qui incarne la logique humaine.

Les principaux humains de la série sont Becca et Barry, un couple qui lutte contre la dépression post-partum, et Yara, une Libanaise atteinte de démence. La série se concentre sur les aventures et les mésaventures des monstres alors qu’ils accomplissent leurs tâches et rencontrent divers défis.

Human Resources | Extrait officiel VF | Netflix France

Semblable à Big Mouth à bien des égards, Human Resources est irrévérencieusement hilarante dans la plupart des cas.

Cependant, le premier a bien fonctionné parce qu’il était bien équilibré et très clair sur ce qu’il voulait mettre en avant. La seconde n’est pas la même et, étant donné le nombre de personnages, elle semble parfois partir dans tous les sens.

Chaque épisode de Human Resources est rempli de tellement d’intrigues qu’il est impossible de se concentrer sur chacune d’entre elles. Cela rend le visionnage difficile et déconnecte le téléspectateur de la série, car les moments sérieux sont immédiatement suivis de morceaux de comédie plutôt juvéniles qui leur enlèvent toute intensité.

Néanmoins, Human Resources est une expérience pleine d’humour, avec une distribution vocale exceptionnelle, qui comprend des apparitions de Hugh Jackman, Helen Mirren et Lupita Nyong’o. Ali Wong brille dans le rôle de Becca, qui est le premier personnage de la série. Ali Wong brille dans le rôle de Becca et ceux qui connaissent ses numéros de stand-up savent d’où vient le matériau de base du personnage.

Alors, le pitch mentionné au début tient-il la route ? Pas vraiment. Enfin, la partie The Office ne l’est pas.

Dans l’ensemble, Human Resources est une série qui rappelle Big Mouth dans ses meilleurs moments et qui, malheureusement, est déstabilisante dans ses pires moments.

Pour rappel, Human Resources est disponible en streaming exclusivement sur Netflix.