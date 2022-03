Human Resources aura droit à une saison 2 sur Netflix ou pas ?

Le 18 mars 2022, l’univers de Big Mouth s’est étendu avec une série dérivée intitulée Human Resources. Cette comédie grinçante sur le lieu de travail se concentre sur la vie quotidienne de nos créatures préférées de la série originale, comme les sorciers de la honte, les chatons de la dépression, les moustiques de l’anxiété et les monstres des hormones ainsi que de nouveaux ajouts.

Avec un casting vocal composé d’Aidy Bryant, Hugh Jackman, Keke Palmer, David Thewlis et Nick Kroll entre autres en VO, la première saison de Human Resources a rapidement été plébiscitée par la critique.

Dans cette optique, il est logique pour les fans de supposer que la plateforme de streaming renouvellera la série pour une deuxième saison, non ? Alors, Human Resources reviendra-t-elle avec une saison 2 ? Voici tout ce que nous savons à ce jour.

Saison 2 de Human Resources ou pas ?

Après le succès de la première saison de Human Resources, les fans de la série sont impatients de savoir si leur nouvelle série d’animation pour adultes préférée sera de retour pour de nouvelles intrigues lubriques. Malheureusement, il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant un renouvellement, mais cela ne veut pas dire que Netflix va annuler la série dérivée.

La saison 1 de Human Resources est actuellement évaluée à 77 % sur Rotten Tomatoes, et la critique anglophone a salué la série pour son « humour distinctif » et son « commentaire sur l’humanité ».

De plus, Collider a noté que Human Resources « crée des moments plus drôles et des histoires plus fortes » que Big Mouth et produit plus de « délicieux chaos autour des émotions et des déséquilibres hormonaux que ses différents monstres et créatures sont censés représenter, en disant encore plus sur la façon dont nous, en tant qu’humains, nous rapportons à nos sentiments ».

Bien sûr, les éloges s’accompagnent de critiques ; le Hollywood Reporter a fait remarquer que, puisque la comédie d’une demi-heure comporte plusieurs intrigues diverses dans un seul épisode, il peut être difficile pour les téléspectateurs de rester investis.

Bien que Slate ait fait l’éloge de la série, la publication a également déclaré que Human Resources se délecte « de sa propre mesquinerie – en tant que cash-in sur une marque populaire, en tant que série qui fait des jeux de mots d–k dès qu’elle manque d’une blague, et en tant que publicité de facto pour Taco Bell ».

Bien qu’il reste du travail à faire pour améliorer la structure générale de la série et son format épisodique, c’est un énorme succès. Pour le bien de l’avenir du géant du streaming, nous espérons qu’ils choisiront de ramener la série pour une saison 2.

Les co-créateurs de la série ont des idées pour la saison 2

Avant la diffusion de Human Resources, les co-créateurs Kelly Galuska et Andrew Goldberg ont parlé avec le site web Nerds and Beyond d’une éventuelle deuxième saison. Lorsqu’on leur a demandé quels sujets et quelles créatures ils espéraient explorer dans une éventuelle saison 2, le duo a immédiatement plongé dans ses plans et ses idées.

« Je pense que nous n’avons fait qu’effleurer le sujet du chagrin, et Henry Winkler est si merveilleux que je serais heureux de faire revenir Keith from Grief à tout moment pour en apprendre encore plus sur lui », a déclaré Andrew au site.

Kelly a ajouté : « J’ai l’impression que nous avons été guidés par nos sentiments à l’époque et les sentiments basés sur ce qui se passe dans le monde et l’empathie et le sentiment de … l’espoir d’un avenir meilleur, je suppose, est quelque chose que j’aimerais explorer dans cette période qui est très difficile. Je pense que se plonger dans ces sujets serait formidable. »

Pour rappel, les 10 épisodes de la saison 1 de Human Resources sont disponibles en streaming sur Netflix exclusivement.